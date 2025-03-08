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Лада Ларгус после 158 500 км: что вышло из строя

Неисправность Ларгуса из парка «За рулем» помог распознать борткомпьютер

Лада Ларгус, 1,6 (102 л. с.), М5

  • Изготовитель – АВТОВАЗ
  • Год выпуска – 2012
  • В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года
  • Пробег на момент отчета – 158 500 км
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Не самым холодным зимним утром при пуске двигателя загорелся символ Check Engine. При этом бортовой компьютер Multitronics человеческим голосом сообщил об ошибке Р0130 – неисправность первого (управляющего) кислородного датчика.

На езде это никак не сказалось. Демонтаж кислородного датчика на Ларгусе с двигателем К4М возможен сверху, достаточно снять корпус воздушного фильтра. После замены датчика, обошедшегося в 1500 рублей, проблема исчезла.

Новый кислородный датчик обошелся в полторы тысячи рублей
Новый кислородный датчик обошелся в полторы тысячи рублей

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Ранее я сталкивался с перегрызанием проводки лямбда-зонда крысами, но в данном случае повреждений не было, а подогрев был рабочий – просто чувствительному элементу пришел срок.

  • Возможные проблемы двигателей К4М рассмотрены тут.

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Ревин Алексей
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 2
08.03.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+25