Лада Ларгус после 158 500 км: что вышло из строя
Лада Ларгус, 1,6 (102 л. с.), М5
- Изготовитель – АВТОВАЗ
- Год выпуска – 2012
- В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года
- Пробег на момент отчета – 158 500 км
Не самым холодным зимним утром при пуске двигателя загорелся символ Check Engine. При этом бортовой компьютер Multitronics человеческим голосом сообщил об ошибке Р0130 – неисправность первого (управляющего) кислородного датчика.
На езде это никак не сказалось. Демонтаж кислородного датчика на Ларгусе с двигателем К4М возможен сверху, достаточно снять корпус воздушного фильтра. После замены датчика, обошедшегося в 1500 рублей, проблема исчезла.
Ранее я сталкивался с перегрызанием проводки лямбда-зонда крысами, но в данном случае повреждений не было, а подогрев был рабочий – просто чувствительному элементу пришел срок.
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