Популярный отечественный универсал за 350 тысяч — все его недостатки

Эксперт Зиновьев перечислил частые поломки Lada Largus

Lada Largus – долгожитель рынка, он находится на конвейере с 2012 года. Всего за это время изготовлено свыше полумиллиона машин. Ежедневно в продаже представлено около 4000 подержанных Ларгусов.

Формально это не Лада, а обособленная модель Renault на шасси Logan. Уникальность ее – в возможности получить семиместный салон.

Выпускался Ларгус во множестве модификаций: пассажирские, грузопассажирские и грузовые версии (пикап, фургон). Наиболее распространен пятиместный универсал.

Цены на Lada Largus на вторичке стартуют от 350 тысяч рублей за машины с огромными пробегами. 700 тысяч рублей хватит на вариант с пробегом менее 100 тысяч км. Топовые и эксклюзивные модификации дороже. Редкая комбинация Cross CNG укладывается в 0,9-1,3 млн рублей.

По конструкции выделим три основных периода.

До 2017 года применяли французские двигатели и коробки передач, затем их поэтапно вытеснили российские агрегаты – ради удешевления. В 2019 году был легкий фейслифтинг, в 2021-м – полноценный рестайлинг, благодаря которому появились более удобные сиденья с развитой боковой поддержкой.

В 2015 году дебютировала приподнятая версия Cross с клиренсом 195 мм вместо штатных 172 мм. С 2019-го в серию пошла битопливная версия CNG с метановым ГБО.

Соответственно, цены на вторичном рынке привязаны не только к пробегу и реальному состоянию, но и к модификации. Так, за 10-летний Cross просят от 750 тысяч рублей, а 10-летний обычный Ларгус при прочих равных условиях оказывается на 200-300 тысяч рублей дешевле. Машины с французскими агрегатами также ценятся чуть дороже (при умеренных пробегах).

Как и родственный Логан, Ларгус весьма живуч. Встречаются экземпляры с пробегами 500-600 тысяч км – и все еще подлежат дальнейшей эксплуатации. Две трети машин на вторичке – с пробегом до 200 тысяч км. И даже среди Ларгусов первого года выпуска есть экземпляры с небольшими пробегами – менее 100 тысяч км.

Отзывов владельцев – не счесть, изучить их все нереально. Но и малой их части достаточно, чтобы составить вполне точное представление о машине.

Передняя часть салона у первых Ларгусов немногим отличается от интерьера первых Логанов. Радикально видоизменилась и осовременилась модель только в 2021 году.

Достоинства Lada Largus

Каждый второй владелец отмечает вместительность и/или большой багажник автомобиля. Каждый третий – высокую надежность. Каждый пятый – простоту конструкции, неприхотливость, недорогое обслуживание. Каждый десятый – «неубиваемую» ходовую.

Подвеска у машин на «логановской» платформе B0 действительно энергоемкая и терпеливая, но вполне убиваемая – смотря где и как ездить. И сколько грузить.

Надежность – тоже тема для дискуссий. Не все Ларгусы одинаково надежны: зависит это, в том числе, от года выпуска и уровня локализации – чем моложе машина, тем больше в ней отечественных компонентов. В целом очень много позитивных отзывов, сводящихся к тому, что до 100, 150 и даже 200 тысяч км «не ломалось ничего».

Есть отзывы, граничащие с фантастикой: «до 300 тысяч менял только расходники». Тут, видимо, многое связано с тем, что считает расходниками конкретный владелец – для некоторых, может, и узел сцепления расходник.

По ряду позиций мнения расходятся. Например, одних звукоизоляция полностью устраивает, другим же кажется отсутствующей. Хотя довольно странно требовать от откровенно бюджетной машины премиальной защищенности от внешних шумов.

Третий ряд сидений Lada Largus в базовом исполнении комфортом не впечатлит. Багажный отсек в этом случае чисто символический – 135 л.

Недостатки Lada Largus

Как ни странно, их немного. От простой рабочей лошадки никто не ждал ни высокого комфорта, ни эталонной управляемости. Поэтому комфорт и не хвалят, и не ругают – он такой, какой есть. Хотя распространены жалобы на неудобные «плоские» сиденья (на всех рядах), на недостаточно эффективную печку, на расположение некоторых кнопок управления второстепенными функциями (кондиционер, обогрев сидений).

Нет и нареканий на раннюю коррозию. Хотя слой краски не очень стойкий, и ржа в поврежденных местах проявляется быстро.

На качество материалов салона вообще никто не обращает внимания.

Главный, основной и вопиющий недостаток, по мнению многих владельцев, – отсутствие автоматической трансмиссии.

К вазовским двигателям многие относятся с недоверием. Слабости у них, конечно, есть, но в основном во вспомогательных системах. С ресурсом же полный порядок, и в ремонте они просты и недороги.

Главные агрегаты Lada Largus

О моторах Ларгуса мы писали отдельный материал – их пять, все 1.6, атмосферные, с чугунными блоками.

Здесь достаточно сказать, что на ранних машинах применяли французские K7M (8 клапанов, 84 л.с.) и K4M (16 клапанов, 102 л.с.) — двигатели не самые современные, если не сказать устаревшие, и довольно прожорливые. Но при этом надежные и с ресурсом под 500 тысяч км. Из типичных недомоганий – различные течи, капризы термостатов и катушек зажигания.

С самого начала ставили на Lada Largus и вазовский 16-клапанник 21129 (105 л.с.) – это самый массовый вариант на вторичке.

На смену K7М быстро пришел 8-клапанный двигатель 11189 (87 л.с.), но и его в 2021 году заменили на 11182 (82 л.с.).

С 2018 года вазовские моторы получили «безвтыковые» поршни.

Нет никаких внятных указаний на то, что российские моторы менее надежны, чем французские. Пожалуй, у них больше проблем, связанных с отказами некоторых датчиков, в среднем быстрее сдается водяная помпа и менее предсказуем ресурс ремней ГРМ. А капризы модулей зажигания и термостатов свойственны и «французам». По ресурсу же «россияне» не особо уступают: и 21129, и 11189 вполне способны на 400 тысяч км пробега до капремонта. Предел мотора 11182 пока не установлен.

У K4M и 21129 есть гидрокомпенсаторы. У остальных моторов их нет. Хорошо это или плохо, понять сложно. К 100 тысячам км требуется регулировка клапанов, если компенсаторов нет. А если есть, то они к этому же моменту нередко изнашиваются и требуют замены.

Французские механические коробки JH3 и JR5 проявили себя превосходно. Выдерживают 300 тысяч км пробега. Основное нарекание к ним – неоптимальный подбор передаточных чисел, так что на высшей передаче хочется подоткнуть шестую, а ее нету! Из-за чего, собственно, при больших скоростях получается высокий расход топлива.

Вазовская пятиступка 21809 с тросовым приводом изначально разрабатывалась под XRAY (он тоже построен на логановской платформе). Но в итоге стала единственно возможной и на Ларгусе.

Это модернизированная версия предыдущей коробки для переднеприводных машин, и она явно лучше прежних: более четкие переключения, более ресурсные синхронизаторы, меньше шума. Общий ресурс, по ощущениям, тоже лучше. При нормальном с ней обращении она способна на пробег около 250 тысяч км.

Пятиместный вариант салона Lada Largus предлагает 560 л в багажнике. Для сравнения: у схожей по габаритам Весты в кузове универсал объем багажника достигает 480 л.

Частые поломки Lada Largus

Изучение отзывов владельцев дает неожиданные результаты. Выйти из строя на небольшом пробеге может многое – список длинный. Но на большинстве машин не выходит, а на некоторых какой-либо первый значимый ремонт потребовался в районе 120-150 тысяч км, что примерно соответствует показателям Логана.

К явным слабостям можно отнести лишь отдельные компоненты: наконечники рулевых тяг, лампочки ближнего света, жгуты к дверям багажника и тому подобное, что у нас принято считать мелочами.

К подвеске и рулевой рейке никаких вопросов нет, к тормозам тоже. Часто слабой называют электрику, но редко объясняют, в чем именно это проявляется. Разъясняем: однажды перестанет работать переключатель дворников, или обогрев сидений, или стеклоподъемник, или моторчик печки. Откровенно говоря, и на Тойотах после 200 тысяч км пробега все это тоже случается. Хотя, может быть, чуть позже и реже.

Что удивляет больше всего: в отчетах владельцев практически отсутствуют упоминания о каком-либо существенном ремонте по гарантии. Ни моторы, ни коробки, ни подвески в этом ключе не упоминаются.

Штатное ГБО Lada Largus почти втрое снижает стоимость километра пробега. Но баллон съедает часть полезного пространства. В апреле, кстати, выпуск Ларгуса CNG возобновился после большого перерыва – баллонов теперь три, а размещены они в «подполье».

Выводы по Lada Largus

Сказанное отчасти подтверждает опыт эксплуатации редакционного Ларгуса (в строю с 2014 года). Подвеска стала напоминать о себе после 100 тысяч км, а тормозные диски отработали 130 тысяч км. Замена термостата производилась на этом же пробеге.

Вердикт после 150 тысяч км: неплохое техническое состояние, прослужит еще много лет, расходы на содержание невелики, многие операции несложно проводить самостоятельно.

Иными словами, 10 лет и 150 тысяч км пробега для Lada Largus – начало зрелости. О надежности можно спорить, тем более что наблюдается большой разброс по качеству запчастей. Но общая жизнестойкость сомнений не вызывает – она примерно такая же, как у французских родственников.

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