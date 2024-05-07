Этот инспектор ДПС — самозванец! Как не попасть в лапы мошенников

«За рулем» объяснил, как вычислить преступника под маской инспектора ГИБДД

Кажется, что преступники в полицейской форме остались только в документальных фильмах из цикла «Криминальная Россия». Шанс нарваться на мошенников на безлюдной трассе в 2024 году минимальный. Тем не менее, он есть. Причем пострадавших от рук лжеинспекторов вряд ли успокоил бы тот факт, что их случай поистине уникален.

Чтобы не попасть в ряды таких «краснокнижных» водителей, достаточно соблюдать три меры предосторожности. Какие – давайте выясним вместе с адвокатом.

1. Внимательно рассмотрите автомобиль

К патрульному автопарку ГИБДД относятся автомобили, мотоциклы и автобусы, на кузова которых нанесена специальная цветографическая схема. Автомобиль должен иметь синие номерные государственные знаки, быть окрашен в белый или серый цвет с синими элементами, а также иметь надпись «ГИБДД».

Кроме того, техника должна быть оборудована так называемыми стационарными устройствами для подачи специальных звуковых и световых сигналов (они же «мигалки», они же «люстры» или «сирены»).

Оклейка автомобиля пленкой или наклейками, копирующими цветографические схемы полиции, – уже само по себе преступление. За это водителю грозит наказание по части 6 статьи 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб»). По ней предусмотрено лишение прав сроком от одного года до полутора лет.

А еще в автомобиле инспектора ГИБДД непременно должен находится видеорегистратор, записывающий все происходящее. Это своего рода оберег от взятки, одинаково благотворно влияющий на приглашаемых в служебный автомобиль водителей. Кстати, о том, как быть, если сотрудник полиции все-таки выключил видеорегистратор, читайте тут.

В нашем случае мошенники вряд ли будут устанавливать прибор видеофиксации. Постоянно возить с собой полный набор доказательств вины – затея весьма недальновидная.

Мнение эксперта

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель юридического факультета ИМПЭ им. Грибоедова:

— Можно ли не останавливаться на безлюдной трассе по требованию инспектора ГИБДД и является ли смягчающим обстоятельством тот факт, что водитель опасался за свою жизнь и жизнь пассажиров?

Если вы не исполните законное требование инспектора ГИБДД, это повлечет привлечение к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ. Смягчающим обстоятельством опасения не будут считаться.

Однако если выяснится, что сотрудники ГИБДД, пытавшиеся вас остановить, находились на посту в нерабочее время или проводили патрулирование с серьезными нарушениями требований закона, то вы не будете привлечены к административной ответственности вовсе, так как вы обязаны выполнять только законные требования сотрудника полиции.

2. Особое внимание к форме инспектора

Не менее важно то, как выглядит сотрудник ДПС. Он должен быть полностью одет в форменное обмундирование, от ботинок до головного убора. В руках у него должен быть жезл, а на груди – жетон сотрудника ГИБДД.

Имейте в виду, что в 2022 году инспекторы переоделись в новую форму, благодаря которой на дороге их стало лучше видно. Все благодаря тому, что по контуру обмундирования появилась светоотражающая строчка, которая избавила полицейских от необходимости носить сигнальные жилеты. В летней форме инспекторов исчезли такие неудобные элементы, как рубашка с галстуком. Теперь допускается ношение белой футболки-поло.

Слева инспектор ГИБДД в форме старого образца, а справа – форма нового образца.

Пару слов о жетоне инспектора. Вряд ли вы когда-либо вчитывались в то, что написано на этой круглой металлической пластине. А стоило бы.

На лицевой стороне жетона должна находиться надпись «ДПС». Под надписью располагаются серия и персональный номер жетона. Как минимум, такая информация пригодится на случай, если захотите составить жалобу в отношении инспектора. Однако в нашей ситуации отсутствие жетона на левом нагрудном кармане кителя или отклонение его внешнего вида от стандарта – косвенный признак «липового» инспектора ГИБДД.

Имейте в виду! Вопреки распространенному мнению, отсутствие фуражки или других атрибутов служебной формы вовсе не означает, что сотрудник ГИБДД находится не при исполнении. Если у него есть удостоверение – вы обязаны подчиниться.

Также у большинства инспекторов ГИБДД сегодня имеется при себе персональный видеорегистратор, который делает работу полиции максимально прозрачной. Как вы понимаете, мошенникам такой прибор уж точно ни к чему.

3. Попросите показать удостоверение

Рекомендуем завести полезную привычку начинать любое общение с представителями власти с просьбы представиться и предъявить документы. Тем более, это не ваша блажь, а вполне законная просьба (это прописано в п.4 ст. 5 ФЗ «О полиции»). Только не забывайте, что «предъявить» – не равно «передать». Брать удостоверение в руки у вас полномочий нет. Зато не запрещается запомнить и даже записать данные полицейского.

В интернете полно информации о том, как отличить «липовое» удостоверение от настоящего. О практической ценности таких советов мы спросили у адвоката Алексея Аксенова.

По его мнению, безусловно, лучше обладать такой информацией, поскольку служебное удостоверение сотрудника ГИБДД является подтверждением его статуса. Документ содержит информацию о ФИО инспектора, его должности и сроке действия удостоверения. Тем не менее, если говорить о профессиональной подделке, подчеркивает адвокат, то, конечно, обыватель не сможет ее определить, так как ни один сотрудник не передаст свое удостоверение в руки водителя. Закон обязывает инспектора предъявить служебное удостоверение, а не передавать его в руки, в отличие от водительского удостоверения. Последнее необходимо именно передать для проверки (п.2.1.1 ПДД РФ).

Итак, если вы все же задались целью на глаз определить подлинность удостоверения инспектора, запоминайте «особые приметы».

Фото на левой стороне удостоверения печатается принтером, а не приклеивается сверху. Сама фотография сотрудника полиции делается исключительно в служебной форме и только на белом фоне.

Шрифт личного номера сотрудника, даты выпуска и срока действия удостоверения должен быть прямым и полужирным. Никаких вензелей и курсивов.

ФИО и должность полицейского печатаются поверх изображения герба России прямыми черными жирными буквами.

Номер документа печатается красным цветом на обеих внутренних сторонах.

Печать МВД стоит только в нижнем углу правой внутренней стороны удостоверения.

Всегда обращайте внимание на то, в каком регионе инспектору выдано удостоверение. Раньше бывали случаи, когда настоящие инспекторы ГИБДД выезжали «подхалтурить» в соседние области в нерабочее время. О подобных нарушениях со стороны блюстителей закона можно сообщать по единому телефону «112». А еще на оклейке автомобиля инспекторов есть номер дежурной части, куда также можно пожаловаться на действия инспекторов.

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В любой непонятной ситуации ваша самая первая и основная задача – выжить. Звучит пафосно, однако страх разоблачения нередко толкает преступников на отчаянные шаги. Действуйте по ситуации и без лишнего геройства.

Если вдобавок к вашим подозрениям сотрудник полиции отказывается предъявить удостоверение, не развивайте тему и реагируйте на отказ максимально спокойно. Тем более это актуально, если дело дошло до угрозы физической расправы. Отступить в такой ситуации вовсе не значит струсить. Слабоумие и отвага – неплохой набор для героев популярных интернет-мемов. Однако в реальной жизни без этих качеств уж точно можно обойтись. Тем более, когда на кону безопасность – ваша и ваших пассажиров.

«Все зависит от того, какие преступные посягательства будет осуществлять преступник, представившийся инспектором ГИБДД, – объясняет Алексей Аксенов. – Если вы видите, что создается реальная и непосредственная угроза вашей жизни и здоровью, необходимо как можно быстрее выйти из этой ситуации, не провоцируя преступника его разоблачением. Однако если вы находитесь в безопасности, непременно выразите свои сомнения, зафиксируйте на фото личность преступника и позвоните по номеру «112».

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