Автомобилей на дорогах РФ станет меньше. Но погодите радоваться!

Петр Шкуматов: В России уже скоро начнет сокращаться активный автопарк

Сейчас в российском регистрационном учете числятся около 46 млн легковых автомобилей, и почти 70% из них старше десяти лет, а средний паспортный возраст уверенно приближается к 15 годам. Это значит, что значительная часть машин подошла к критическому периоду, когда ремонты дорожают, а надежность падает.

Сколько служат

У нас не существует формального предельного срока службы, но статистика эксплуатационных выбытий показывает, что после прохождения 15‑летнего рубежа число машин, находящихся в эксплуатации, резко идет вниз, а к двадцатому году подавляющее большинство легковых автомобилей окончательно покидает дороги. Главная интрига скрывается в календаре: сейчас двадцать лет исполняется как раз тем автомобилям, которые были проданы в эпоху рекордного бума продаж середины «нулевых».

Вы же помните то время? В 2006 году рынок впервые перешагнул 2‑миллионный рубеж: было продано 2 060 000 машин. Следующий год стал ещё ярче: 2 585 040 проданных легковых и легких коммерческих автомобилей. А 2008‑й закрепил успех: 2 918 000 новых машин – планка, которую отрасль до сих пор вспоминает с ностальгией.

Сейчас эти «дети бума» массово достигают верхней границы жизненного цикла. Если ориентироваться на простую модель естественного выбытия, то уже в 2026 году гаражи и дворы могут недосчитаться около двух миллионов автомобилей 2006‑го выпуска; год спустя придет очередь почти 2,6 млн машин 2007‑го, а к 2028‑му на старт утилизации выйдет рекордный «выпуск» 2008‑го. Совокупный потенциал сокращения выглядит тревожно.

Рано радовались

После резкого спада в 2022 году продажи частично отыграли позиции: в 2024‑м реализовано 1 571 000 новых автомобилей. Однако восстановительный всплеск уже выдохся: аналитики-оптимисты предрекают в этом году рынок в размере 1,3 млн новых машин, а в пессимистичном сценарии – лишь 1,2 млн.

Математика проста: текущие продажи перекрывают лишь две трети «естественного отсева» выбывающих автомобилей 2006 года выпуска. Разрыв – около 700 000 единиц – станет первой видимой ямой на графике парка. В 2026 году, когда в «возраст» войдут автомобили 2007‑го, дефицит удвоится, а к 2027‑му приблизится к 1,7 млн.

Чем заменить

Предстоящая «усушка» автопарка неизбежна: снижение оборота СТО, падение спроса на топливо, на запчасти и страховку – лишь верхний слой последствий. Для миллионов автовладельцев, особенно в регионах, выбор сужается до двух стратегий. Первая – купить новую машину; но средняя цена давно перевалила за три миллиона рублей и растет быстрее доходов. Вторая – продлевать жизнь «железного коня», вкладываясь в капитальные ремонты двадцатилетних двигателей и корродирующих кузовов. Эта тактика уже стала массовой – число обращений за «глубокой» реставрацией возрастает, но физический предел близок: после 25 лет большая часть массовых моделей дотянут до техосмотра только ценой непропорциональных вложений.

На практике мы увидим постепенное сжатие парка. Консервативная оценка – сокращение минимум на 10% уже к концу 2027 года. В более драматичном прогнозе, если доступные кредиты и программы господдержки так и не заработают, число «живых» машин постепенно может вернуться к уровню начала 2000‑х годов – около 25 млн вместо нынешних 46 млн.

Старожилы рынка помнят времена, когда свободные трассы казались благом; теперь тот же фактор грозит новой головной болью: глубокой перестройкой отраслей, базирующихся на массовой автомобилизации.

Всё упирается в предложение не очень дорогих современных машин. Без масштабного возврата недорогих автокредитов, субсидий на утилизацию старых авто, например как в 2010 году, и перезапуска производственных площадок продажи новых машин будут слишком малы, чтобы остановить естественное угасание автопарка. А жаль.

От чего зависит господдержка автопрома, рассмотрено тут.