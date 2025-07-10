Как решить проблему стареющего автопарка в России? Есть идеи

Коротков: идея повысить налог для авто старше 15 лет сейчас выглядит спорно

Недавнее предложение главы РОАД Алексея Подщеколдина ввести повышенный налог на старые машины вызвало волну критики – ведь для многих россиян покупка нового авто остается недоступной. Но если просто увеличивать платежи – проблема не решится. Так какие меры действительно могли бы помочь?

Александр Коротков, CEO проекта Likvi.com:

– Инициатива повысить транспортный налог для машин старше 15 лет выглядит спорно в текущих условиях российского авторынка. Средний возраст легковушки уже достиг 16 лет, так что под удорожание автоматически попадает значительная доля владельцев.

При этом автомобили в России нередко продают лишь после 20 лет эксплуатации: многие водители предпочитают «докатать» машину до предела ее ресурса. По этой причине налоговая надбавка вряд ли станет действенным способом вывести из обращения устаревший и потенциально небезопасный транспорт.

Повышение налога – это попытка простимулировать продажи новых автомобилей, что выгодно дилерам, но в условиях снижающейся покупательной способности вряд ли приведет к массовому обновлению автопарка.

Если разговаривать о путях решения проблемы, есть предложение субсидирования путем предоставления льготной ставки по автокредиту при сдаче автомобиля старше 15 лет и его непрерывным владением в 2-3 года. В условиях довольно высокой ключевой ставки пока может идти речь о кредите под 8-9% годовых.

Что думают в Госдуме?

Еще жестче высказался председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов. Он резко осудил инициативу Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), заявив: «Не о безопасности движения эти господа беспокоятся, а о своих карманах – хотят заставить людей покупать новые авто по безумным ценам, к скачку которых сами же и причастны».

Политик подчеркнул, что автопарк в стране стареет и продолжит стареть, потому что у людей просто нет денег на новые автомобили. Повышение транспортного налога ситуацию не исправит. Его фракция давно выступает за отмену этого налога, поскольку его функцию уже выполняют топливные акцизы.

По мнению Миронова, решать проблемы авторынка нужно не путем борьбы со следствиями, а устраняя причины. Среди них – недальновидная политика чиновников, которые пытаются «спасать» АВТОВАЗ за счет увеличения утильсбора, а также курс на сборку иностранных автомобилей в России в ущерб развитию отечественного автопрома.