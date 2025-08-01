Эти изменения ждут водителей в августе 2025 года

«За рулем» рассказал о новшествах для автовладельцев с 1 августа 2025 года

С августа в России вступают в силу изменения, которые затронут как автомобилистов, так и рынок транспортных средств. Они коснутся утилизационного сбора, условий автокредитования и даже качества связи на трассах.

Утильсбор

С 1 августа закрывается популярная схема, позволявшая ввозить автомобили иностранных марок российской сборки из стран ЕАЭС с минимальными платежами. Речь идет о моделях VW, Hyundai, Kia или BMW российского производства. Ели они более года были зарегистрированы в Беларуси, Казахстане или других странах союза, то при обратном ввозе теперь придется оплачивать полный утилизационный сбор.

При этом новые правила не затрагивают автомобили российских марок — Lada, UAZ или Москвич. Эти модели можно свободно ввозить обратно в страну без дополнительных сборов, даже если они какое-то время находились за границей. Изменения направлены именно на борьбу со схемами льготного ввоза иномарок российской сборки через страны ЕАЭС.

Автокредиты станут доступнее (скорее всего)

Благодаря снижению ключевой ставки до 18% банки могут начать предлагать более выгодные условия по автокредитам. По прогнозам многих экспертов, ставки по займам на подержанные автомобили снизятся с текущих 25-30%, а на новые машины — с 11% (с учетом государственных субсидий) и 18-25% годовых (вне государственных субсидированных программ).

На сколько снизятся – пока непонятно, но в целом эта мера сделает покупку автомобиля в кредит менее обременительной.

На российских трассах улучшится связь и интернет

С 3 августа 2025 года вступает в силу новый закон (N 251-ФЗ), 23 июля подписанный президентом Владимиром Путиным, который упростит развитие мобильной инфраструктуры вдоль автодорог. Операторы связи получат право размещать свои вышки в полосах отвода дорог, что раньше было связано с бюрократическими сложностями.

Это позволит быстрее расширять зону покрытия, улучшая качество связи и интернета на трассах.

Водители смогут увереннее пользоваться навигацией, сервисами вызова экстренных служб и онлайн-картами, особенно в отдаленных районах. Нововведение сделает дальние поездки комфортнее и безопаснее.