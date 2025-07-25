ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с продажами машин

Эксперт Акимова: снижение ставки ЦБ до 18% недостаточно для оживления рынка

Центробанк России принял решение о снижении ключевой ставки до 18%, что является важным сигналом для автомобильного сектора.

Директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова отметила, что это снижение не окажет значительного влияния на автокредитование.

Хотя ставка была снижена, другие факторы по-прежнему остаются актуальными. При текущем уровне рисков и стоимости фондирования ставки по автокредитам, если и будут сокращаться, то, то не более чем на 3-5 процентных пунктов, рассказала эксперт.

Акимова также подчеркнула, что такого снижения недостаточно для стимулирования спроса и увеличения продаж массовых автомобилей. Она напомнила о введении с 1 июля в России лимитов на кредиты с высокой долговой нагрузкой, которые продолжают действовать и не позволят увеличить количество одобряемых заявок только из-за снижения ставки.

«Центробанк ослабляет давление на рынок, но не решает его основные проблемы. Чтобы оживить автокредитование, необходимо продолжение снижения ставки, изменение регуляторных требований или увеличение объема государственных льготных программ», – подытожила эксперт.

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Источник: «Газета.Ru»