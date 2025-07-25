#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Барьер для покупателей»: эксперт сравнил размер ключевой ставки в США, КНР и РФ
25 июля
«Барьер для покупателей»: эксперт сравнил размер ключевой ставки в США, КНР и РФ
Эксперт Рашкин: для роста продаж авто размер...
Fiat Topolino
25 июля
В РФ продают редкий 8-сильный автомобиль 2025 г. в. по цене кроссовера
В России в продаже появился электромобиль Fiat...
Названы три надежных китайских кроссовера с пробегом
25 июля
Названы три надежных китайских кроссовера с пробегом
Эксперт Житнухин назвал три лучших китайских...

ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с продажами машин

Эксперт Акимова: снижение ставки ЦБ до 18% недостаточно для оживления рынка

Центробанк России принял решение о снижении ключевой ставки до 18%, что является важным сигналом для автомобильного сектора.

Рекомендуем
Если банк отказал: 7 реальных способов купить автомобиль

Директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова отметила, что это снижение не окажет значительного влияния на автокредитование.

Хотя ставка была снижена, другие факторы по-прежнему остаются актуальными. При текущем уровне рисков и стоимости фондирования ставки по автокредитам, если и будут сокращаться, то, то не более чем на 3-5 процентных пунктов, рассказала эксперт.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Акимова также подчеркнула, что такого снижения недостаточно для стимулирования спроса и увеличения продаж массовых автомобилей. Она напомнила о введении с 1 июля в России лимитов на кредиты с высокой долговой нагрузкой, которые продолжают действовать и не позволят увеличить количество одобряемых заявок только из-за снижения ставки.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!
«Центробанк ослабляет давление на рынок, но не решает его основные проблемы. Чтобы оживить автокредитование, необходимо продолжение снижения ставки, изменение регуляторных требований или увеличение объема государственных льготных программ», – подытожила эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что на моделях Lada может появиться система автозапуска.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Газета.Ru»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
25.07.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0