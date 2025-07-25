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«Барьер для покупателей»: эксперт сравнил размер ключевой ставки в США, КНР и РФ

Эксперт Рашкин: для роста продаж авто размер ставки ЦБ не должен превышать 10%

На заседании 25 июля Центробанк решил уменьшить ключевую ставку на 200 базисных пунктов – с 20% до 18%. Это уже второе подряд снижение ставки, в предыдущем месяце она была снижена на 100 базисных пунктов с 21% до 20%.

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Это решение является хорошей новостью как для будущих покупателей автомобилей, так и для автомобильного сектора. Однако, как пояснил генеральный директор ООО «ЭМ Рус» Илья Рашкин, даже новая ставка в 18% не создает комфортных условий для граждан при покупке автомобилей.

По словам эксперта, реальный скачок спроса на автомобили мог бы произойти только при ставке в пределах 10–12%. Сегодняшняя ставка фактически является барьером для покупателей, отметил он. В настоящее время многие потенциальные покупатели откладывают решение о покупке автомобилей в ожидании более выгодных предложений от автопроизводителей.

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Рашкин также подчеркнул, что Россия находится в неконкурентных условиях. Например, ключевая ставка в США колеблется между 5% и 5,5%, а в Китае она еще ниже. По его мнению, планка в 10–12% могла бы стать «рабочей» ставкой для рынка. Именно в этом диапазоне переплата по автокредиту или лизингу становится более разумной, что делает спрос более устойчивым.

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Он добавил, что для значительного роста авторынка и возвращения к уровню в 2–2,5 млн новых автомобилей в год ключевая ставка не должна превышать 10%. На данный момент коммерческие ставки по лизингу находятся на уровне свыше 30%, а автокредиты часто предлагаются под 30–35% сроком на 3–5 лет.

Ранее «За рулем» сообщал, что на моделях Lada может появиться система автозапуска.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
25.07.2025 
Фото:Depositphotos
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