Mazda официально вернулась на российский рынок — правда или нет? Разбираемся

Максим Кадаков: продукция Mazda ввозится в РФ только по параллельному импорту

Новость о том, что Mazda возобновила продажи автомобилей в России наделала много шума в российском автомобильном сообществе. ООО «Мазда Мотор Рус» объявило о старте продаж популярных кроссоверов марки с гарантией три года или 100 тыс. км пробега.

О том, что не так с этой новостью, и что на самом деле кроется за «официальным» стартом продаж рассказал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Сегодня по рынку пошли новые слухи – о том, что Mazda якобы начала официально продавать автомобили – даже с гарантией. Правда или нет?

ОФИЦИАЛЬНО – НЕТ

Компания Mazda Motor Corporation официально в Россию автомобили не поставляет. Более того, у Мазды на данный момент нет планов по возвращению в Россию. Они даже не давали официального разрешения на использование своего логотипа на территории России – просто закрывают на это глаза.

ПАРАЛЛЕЛЬНО – ДА

Все автомобили Mazda, которые сейчас привозят новыми в Россию – это машины из Китая и китайского производства. Их производят на СП Changan Mazda Automobile Co (хотя есть еще СП FAW-Mazda).

Машины можно приобретать в Китае и везти в Россию по разным схемам. Этим некоторые дилеры баловались и раньше. Но теперь такими поставками занимается ООО «Мазда Мотор Рус», которое привозит автомобили, проводит растаможку и от своего имени дает трехлетнюю гарантию.

Наиболее правильно такие поставки называть параллельным импортом – с полной уплатой всех платежей, включая коммерческий утильсбор, но без прямого (официального) разрешения правообладателя. Об этом же говорит тот факт, что автомобили не русифицированы – язык либо китайский, либо английский.

Везут преимущественно наиболее востребованные модели – это кроссоверы Mazda CX-5 и Mazda CX-50, по которым есть понимание и по сервису, и по запчастям. Но продают и другие модели – например, Mazda CX-9 и Mazda 6.

Mazda CX-5 Mazda CX-50

Цены зависят от конкретных финансовых условий (программ) и не всегда показываются открыто: часто продавцы просят нажать кнопку «получить предложение».