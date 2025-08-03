В России резко уменьшилась выдача автокредитов

НБКИ: выдача автокредитов в России упала более чем на 40%

Во втором квартале 2025 года в России было выдано 253,3 тысячи автокредитов, что на 43,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Однако по сравнению с первым кварталом текущего года показатель вырос на 22,5%. Об этом 30 июля сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отметил, что после рекордно низких показателей в начале года спрос на автокредиты стабилизировался и даже увеличился, что связано с их удешевлением. Это произошло благодаря изменениям на рынке, где увеличился интерес к более бюджетным автомобилям, а также за счет субсидирования процентных ставок автопроизводителями.

В первой половине 2025 года количество выданных автокредитов оказалось значительно ниже, чем за тот же период в прошлом году. Основными причинами этого стали рост рыночных ставок и утильсбора, а также введение макропруденциальных ограничений на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (более 50%), что сделало автокредиты недоступными для таких граждан.

Наибольшее количество выданных автокредитов во втором квартале было зарегистрировано в Московской области, Москве, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Источник: НБКИ