Россияне все чаще берут автокредиты с 50%-ным авансом

Средняя ставка по автокредитам на новые авто в июле 2025 года составила 9,9%

В 2025 году россияне начали активнее вносить значительные первоначальные взносы при покупке автомобилей в кредит. За первое полугодие доля автокредитов с авансом свыше 50% увеличилась с 27% до 37%.

В июле средняя процентная ставка по новым автомобилям составила 9,9%, что на 4,1% ниже уровня годичной давности, согласно данным сервиса «еКредит».

Тем не менее, круг одобрения автокредитов за первые шесть месяцев снизился до 59% по сравнению с 69% в аналогичном периоде прошлого года. Средний размер автокредита уменьшился на 20% – с 1,75 млн до 1,39 млн рублей. Также цена автомобилей, приобретенных в кредит, сократилась почти на 9%, составив 2,1 млн рублей, в то время как год назад она была 2,31 млн рублей.

Что касается ставок, в июле 2025 года средний показатель по автокредитам составил 16,2%, незначительно снизившись с 16,5% годом ранее. Для новых машин ставка составила 9,9%, тогда как для подержанных автомобилей она возросла на 5,2%, достигнув 26,3%. Как отметил руководитель продаж «еКредит» Никита Марголин, автопроизводители продолжают поддерживать продажи новых машин через программы субсидирования автокредитов.

По статистике, наибольшее число займов (46% от общего объема) было выдано на срок 84 месяца (или 7 лет), что на 12% меньше, чем в прошлом году. Пятилетние кредиты составили 20%, в то время как годом ранее их выбирали 23% заемщиков.

Также наблюдается увеличение доли заемщиков, способных внести более 50% первоначального взноса, в то время как число клиентов, предпочитающих взнос от 20% до 30%, снизилось с 31% до 22%. Доля запрашивающих кредит с минимальным взносом (0-10%) уменьшилась с 10% до 8%.

Женщины по-прежнему реже обращаются за автокредитами, тем не менее их уровень одобрения возрос: в 2025 году он составил 63% против 58% у мужчин (сравнение с 72% и 67% годом ранее). Основная аудитория заемщиков остается почти неизменной – это мужчины и женщины в возрасте от 36 до 49 лет.

По прогнозам экспертов, в ближайшем будущем резкого роста автокредитования не ожидается. На спрос оказывают влияние высокая цена автомобилей, нестабильность валютного курса и уровень реальных доходов населения. Тем не менее, возможно постепенное восстановление потребительского интереса к автомобилям, если ключевая ставка продолжит снижаться, добавил Никита Марголин.

Источник: Автоновости дня