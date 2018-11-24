Porsche выпустит компактную модель за 2900 долларов

Скоро владельцев машин Porsche станет больше в разы. Совместно с Panasonic компания выпустит модель стиральной машины стоимостью 2900 долларов.

Стиральная машина Panasonic Alpha с дизайном от Porsche

Новая стиральная машина Panasonic разрабатывалась совместно с производителем спорткаров Porsche и получила многообещающее название Alpha. К сожалению, продаваться новая модель будет в Китае. Решение о выводе модели на другие рынки пока не принято. Стоимость стирального Porsche составит 2900 долларов, то есть 191 300 рублей.

Стиральная машина Panasonic Alpha с дизайном от Porsche

Главными особенностями Альфы модельного ряда стиральных машин Panasonic стали усовершенствованная антивибрационная подвеска и особый дизайн от Porsche. Стальной корпус украшает лишь цифровой дисплей, который напоминает панель приборов спорткара Porsche 911. Кроме того, стиральная машина оборудована Wi-Fi-модулем, позволяющим управлять ею удаленно, например добавлять заправленные заранее моющие и ополаскивающие средства.

Панель приборов Porsche 911 Turbo S

Как рассказали в отделе маркетинга Panasonic, китайцы пристрастились к выставлению богатства напоказ и находятся в постоянном поиске необычных и дорогих бытовых приборов. Все, что они покупают, должно быть не только премиальным, но и технологичным. Например, большим спросом пользуется биде Panasonic, которое также оснащено Wi-Fi-модулем. Для чего? Для сообщений об измеренной толщине подкожного жира. В таких условиях стиральная машина с дизайном от Porsche может стать бестселлером и при этом не будет выглядеть бытовым фриком.

Porsche тоже меняется: скоро в продаже появится первый электромобиль компании, который уже проходит тесты на Нюрбургринге.

Есть мнение, что покупатели продукции Porsche слишком много переплачивают за имя.

Фото: Panasonic, Porsche