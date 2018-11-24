Porsche выпустит компактную модель за 2900 долларов

Новая стиральная машина Panasonic разрабатывалась совместно с производителем спорткаров Porsche и получила многообещающее название Alpha. К сожалению, продаваться новая модель будет в Китае. Решение о выводе модели на другие рынки пока не принято. Стоимость стирального Porsche составит 2900 долларов, то есть 191 300 рублей.
Главными особенностями Альфы модельного ряда стиральных машин Panasonic стали усовершенствованная антивибрационная подвеска и особый дизайн от Porsche. Стальной корпус украшает лишь цифровой дисплей, который напоминает панель приборов спорткара Porsche 911. Кроме того, стиральная машина оборудована Wi-Fi-модулем, позволяющим управлять ею удаленно, например добавлять заправленные заранее моющие и ополаскивающие средства.
Как рассказали в отделе маркетинга Panasonic, китайцы пристрастились к выставлению богатства напоказ и находятся в постоянном поиске необычных и дорогих бытовых приборов. Все, что они покупают, должно быть не только премиальным, но и технологичным. Например, большим спросом пользуется биде Panasonic, которое также оснащено Wi-Fi-модулем. Для чего? Для сообщений об измеренной толщине подкожного жира. В таких условиях стиральная машина с дизайном от Porsche может стать бестселлером и при этом не будет выглядеть бытовым фриком.
- Porsche тоже меняется: скоро в продаже появится первый электромобиль компании, который уже проходит тесты на Нюрбургринге.
- Есть мнение, что покупатели продукции Porsche слишком много переплачивают за имя.
Фото: Panasonic, Porsche
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