Первый электромобиль Porsche: детальный обзор

КОНСТРУКЦИЯ

Активная аэродинамика — особенность всех Тайканов. За бампером скрываются жалюзи с электроприводом, из крышки багажника на высоких скоростях выдвигается спойлер. Боковые воздухозаборники направляют поток набегающего воздуха на тормозá. Днище полностью закрыто аэродинамическими щитками (включая элементы подвески).

Массовыми электромобили еще не стали, но общая архитектура сложилась: электромоторы расположены в непосредственной близости от ведущих колес, аккумуляторы — под полом, в пределах колесной базы.

Центр тяжести у Тайкана ниже, чем у Панамеры и 911‑го, - благодаря батарее, расположенной максимально близко к земле. В ней 396 ячеек и, в зависимости от версии, от 80 до 93 кВт·ч энергоемкости. Максимальный запас хода по циклу WLTP — 515 км. Для сравнения: Jaguar I‑Pace обещает до 470 км на 90 кВт·ч, но это кроссовер, более тяжелый и с худшей аэродинамикой.

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Передняя силовая установка весит 71–76 кг и выдает 175–190 кВт (в зависимости от исполнения); с электромотором состыкован одноступенчатый редуктор с передаточным числом 8,05. Задняя — тяжелее и мощнее: 170 кг и 335 кВт; тут применяется двухступенчатая коробка передач. Первая ступень, с большим передаточным числом, используется для динамичного старта, вторая, с маленьким, - для увеличения максимальной скорости и экономного расхода энергии. Если выбрать режим движения Range, нацеленный на максимальный запас хода, Taycan будет преимущественно переднеприводным, а задний мотор станет подключаться только на второй скорости.

У Тайкана два багажника. Основной — задний, объемом 366 литров. Передний — крохотный (81 литр), в нем живет зарядный кабель. Машина фактически четырехместная и «дальнобойная» (при наличии соответствующей инфраструктуры), так что для вещей мéста достаточно.

Создатели Тайкана уверяют, что посадка водителя и правого пассажира практически такая же, как в Porsche 911. Но сиденья расположены выше — на толщину батареи. Сзади в батарее сделаны выемки для ног, в результате удалось поставить заднее сиденье ниже, а потому пассажиры не упираются головой в потолок.

КУЗОВ

Масса голого кузова 170 кг. Из алюминия сделаны крылья, крыша, все открывающиеся элементы. Аккумулятор крепится на 28 болтах. Чтобы его не повредило в аварии, силовая установка уходит при ударе ниже уровня пола не только спереди (это давнее решение для машин с ДВС), но и сзади. Компьютерных симуляций различных краш-тестов для Тайкана провели в три раза больше, чем для обычной машины. Тщательнее всего проверяли механическую стойкость батареи и высоковольтной системы.

Интересно, что панорамная крыша не снабжена шторкой. Толщина шестислойной панели — 5,77 мм. В ее составе прозрачное и тонированное стекло и четыре пленки разного назначения. Уверяют, что голову не напечет даже на самом ядреном южном солнце.

ЭЛЕКТРИКА

Зарядные разъемы есть по обеим сторонам кузова. По умолчанию они открываются вручную, но можно заказать и электропривод. Крышка сдвигается внутрь: примерзание при такой схеме не так страшно, как при движении наружу (как, например, в случае с дверными ручками кроссовера Range Rover Velar).

Porsche собирается ставить для Тайканов 800‑вольтовые зарядные станции, которые за 22,5 минуты заполнят пустую батарею на 80%, а зарядка на 100 км хода займет лишь пять минут! Всё это справедливо для теплого аккумулятора, поэтому в машине предусмотрена функция Charging Planner («планировщик зарядок»). Зная, когда и где автомобиль встанет на электро-АЗС, система заранее прогреет батарею до оптимальных 20–30 °C. А вот если температура АКБ нулевая, она будет принимать заряд вдвое медленнее.

На аккумулятор дают гарантию 8 лет или 160 000 км, срок службы — 15 лет.

ТОРМОЗА

По умолчанию на Taycan ставят тормозные диски, на которые напылен карбид вольфрама, за доплату — карбон-керамические. В обоих случаях спереди используются десятипоршневые суппорты. Срок службы тормозных колодок стремится к бесконечности: до 90 % торможения обеспечивает система рекуперации. Инженеры пояснили, что будут рекомендовать дилерам менять колодки не по износу, а по сроку службы — пока не раскрошились.

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Любопытно, почему не стали реализовывать функцию езды «в одну педаль» (это когда замедление при отпускании газа настолько эффективное, что жать на тормоз в штатной ситуации попросту не нужно). Объяснили двумя причинами. Во‑первых, этого не хотят клиенты. Во‑вторых, если батарея холодная или полностью заряжена, электричество она не примет. Рекуперативного замедления не произойдет, и может случиться авария.

Колёса предлагают выбирать, причем от этого зависит запас хода, о чем подскажет конфигуратор. На базовых дисках (на фото) Taycan проедет меньше всего, зато обод можно покрасить в цвет кузова. Лучше всего для электрокара подходят аэродинамические колёса с карбоновыми вставками. Но цена космическая: в российском конфигураторе они ­оценены в 515 тысяч рублей.

САЛОН

Комбинация приборов полностью цифровая, без козырька и изогнутая [1]. Смотрится классно и, как меня уверили, отменно читается даже на ярком солнце. Диагональ самая большая в автомобильном мире: 16,8 дюйма. Слева от экрана пристроили управление светом, справа — основными ездовыми настройками (ESP, жесткость амортизаторов, высота «пневмы» плюс одна клавиша с настраиваемой функцией). Вместо тахометра стоит «ваттметр». Возможности персональной настройки широчайшие. Например, карту навигации можно вывести на дисплей в трех вариантах.

Было заранее понятно, что передняя панель Тайкана будет насыщена сенсорами. Дизайнеры старались переосмыслить интерьер классического Porsche 911 с поправкой на XXI век.

Центральным дисплеем (10,9 дюйма) и ЖК-панелью управления микроклиматом (8,4 дюйма) после Audi нас не удивишь. А вот экран перед пассажиром Taycan [2]заимел первым. Функции и размер у него те же, что и у центрального. Одно исключение: ездовые настройки машины пассажиру недоступны. В отсутствие попутчика монитор неактивен.

Самая интересная интерьерная «фишка» — электронное управление дефлекторами [3]. Сила и направление потоков воздуха регулируются посредством климатического дисплея. Водитель выбирает прицел, и сервоприводы в недрах панели выполняют команду. Можно выбрать даже тип обдува: концентрированной струей или рассеянной. Электродефлекторы спереди стоят на всех версиях, сзади — только для четырехзонного климат-контроля.

ПОДВЕСКА

В подвеске многое взято от Панамеры: нижние рычаги спереди, все рычаги сзади, система подруливания задних колес. Переднюю подвеску позаимствовали бы в сборе, но стойки не подходили низкому Тайкану по высоте. На большой скорости пневмобаллоны уменьшают клиренс на 22 мм. В городе машину можно поднять на 20 мм для проезда «лежачих полицейских» и пандусов. Система срабатывает очень быстро, беря воздух из пневмоаккумуляторов.

ДВИГАТЕЛИ

В Тайкане используются синхронные электродвигатели с постоянными магнитами (PSM). Они компакт­нее и легче, чем асинхронные моторы, которые устанавливают на свои электромобили многие производители. Кроме того, синхронные двигатели обладают лучшими тепловыми характеристиками, но дороже из-за более сложной конструкции. Немцы экономить не стали.