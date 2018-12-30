Лучшие видеоролики ЗР в 2018 году

Мы подготовили подборку самых интересных видеороликов, которые пользовались наибольшим спросом у наших подписчиков в прошлом году. Вот какие темы волнуют читателей ЗР.

Все чаще в топ по просмотрам вырываются ролики из нашей традиционной рубрики «Техническая среда», в рамках которой ее бессменный ведущий Геннадий Емелькин проводит тесты различных автомобильных аксессуаров и показывает, как правильно производить ремонт того или иного узла в гаражных условиях. Темы порой настолько злободневные, что они вызывают бурный отклик у подписчиков канала ЗР на YouTube. Вот, к примеру, один из таких видеороликов, в котором мы показали, как устанавливали на редакционный Kia Rio X-Line пневмобаллоны.

Любопытно, что отчетное видео, в котором наш коллега Михаил Кулешов рассказал о том, как изменилось поведение автомобиля с пневмобаллонами, а также о других нюансах эксплуатации после пробега 3000 км, пользовалось куда меньшим спросом.

Зато видеоинструкция по устранению сколов и царапин на кузове с помощью занятного устройства заинтересовала многих:

Еще одной темой, заинтересовавшей многих, стал европейский дебют пятого поколения Тойоты RAV4 на Парижском автосалоне в октябре 2018-го. Впечатлениями от встречи с самым популярным в США кроссовером поделился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

Но куда большим спросом пользовалось видео с минувшего Московского автосалона (ММАС-2018). В частности со стенда, на котором красовался Aurus Senat — он же ЕМП, он же проект «Кортеж». Многие хотели знать, на чем же будет ездить президент России. Ответ — на видео:

Конечно, далеко не всем по карману Аурус. Соотечественники в массе своей передвигаются на недорогих автомобилях. Лада — наше всё! Неудивительно, что видеообзор с презентации обновленной Гранты собрал столько просмотров. Интересно же, на чем придется ездить нашему народу в ближайшие годы:

Однако самым крутым по числу просмотров видеороликом оказался наш не совсем обычный эксперимент. Мы заморозили выдвижные ручки нового кроссовера Range Rover Velar и проверили, хватит ли у них сил, чтобы пробить лед. О том, насколько готов к российской зиме дорогой заморский автомобиль, смотрите в этом видео:

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