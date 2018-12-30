Лучшие статьи «За рулем.РФ»-2018: выбор читателей

Новый год, как обычно, начался с каникул — самое подходящее время подвести итоги года прошедшего. Надеемся, для вас он был успешным. А судя по интересу читателей к статьям, опубликованным на нашем сайте, — автомобильным, прикольным и... футбольным.

Январь

Первый месяц года прошел под знаком выбора автомобиля: за внимание читателей боролись 17 самых интересных новинок российского авторынка, которые вот-вот должны были появиться в салонах дилеров, и статья, посвященная рамным внедорожникам за миллион — как новым, так и подержанным. Очень хочется верить, что у нас с вами все получилось и вы довольны покупкой.

Февраль

В феврале (месяц-то короткий!) все вспомнили о том, что пора обменять водительские права. А мы рассказали, как сделать это проще и дешевле. Кое-кто — и очень многие — как раз в феврале задумались о смене автомобиля и заинтересовались рейтингом кроссоверов, которые сложно реализовать на вторичном рынке.

Март

Первый весенний месяц ознаменовался эпидемией забывчивости: самый читаемый материал марта называется «Если я забыл дома права, что мне за это будет?». Как говорится, без комментариев.