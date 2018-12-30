Лучшие статьи «За рулем.РФ»-2018: выбор читателей

Январь
Первый месяц года прошел под знаком выбора автомобиля: за внимание читателей боролись 17 самых интересных новинок российского авторынка, которые вот-вот должны были появиться в салонах дилеров, и статья, посвященная рамным внедорожникам за миллион — как новым, так и подержанным. Очень хочется верить, что у нас с вами все получилось и вы довольны покупкой.
Февраль
В феврале (месяц-то короткий!) все вспомнили о том, что пора обменять водительские права. А мы рассказали, как сделать это проще и дешевле. Кое-кто — и очень многие — как раз в феврале задумались о смене автомобиля и заинтересовались рейтингом кроссоверов, которые сложно реализовать на вторичном рынке.
Март
Первый весенний месяц ознаменовался эпидемией забывчивости: самый читаемый материал марта называется «Если я забыл дома права, что мне за это будет?». Как говорится, без комментариев.
АпрельШутить и смеяться у нас любят не только первого апреля — давайте улыбнемся еще раз, вернее, 15 раз: хит месяца — статья под названием «15 машин, названия которых звучат как ругательство».
МайВ мае мы снова дружно покупали машины — обзор альтернативных вариантов с пробегом из С-класса, которые дешевле и круче нового Соляриса, даром что был опубликован ближе к лету, стал самым востребованным у читателей.
Июнь
В первый месяц лета все дружно поехали на шашлыки: самым актуальным оказался материал под названием «Проверка неизбежна: какие машины чаще останавливают гаишники». Его ближайший конкурент в борьбе за интерес читателей — полушуточная, полусерьезная попытка поставить точку в извечном споре: что лучше — седан или кроссовер?
ИюльНу, тут все предсказуемо: весь мир смотрел матчи чемпионата мира по футболу и читал статьи про футбол. У нас на сайте тоже был отмечен всплеск интереса к футбольной тематике, а абсолютный лидер по просмотрам — фотогалерея, в которой мы собрали автомобили игроков российской сборной. Спасибо, Черышев, — мы в тебя верили!
Август
Спорт спортом, но наш хлеб — это автомобили. В августе интерес читателей оспаривали бестселлер и легенда российского авторынка: Лада Веста и УАЗ-220695-511-04. Все хотели узнать, чем Lada Vesta Cross лучше кроссовера и какой вышла новая «буханка», которую в Ульяновске испекли к 60-летию модели. Немудрено — наш Юрий Тимкин протестировал обновленную «старушку» первым из журналистов!
СентябрьВ начале осени «порвала» интернет еще одна уазовская тема — мы решили показать вам, что иностранцы творят с нашими УАЗами, и попали в самую точку. Пройдите по ссылке — не пожалеете: чего стоит одна только «буханка», оттюнингованная под орех в самой Монголии.
ОктябрьИ снова все внимание на спорт. На этот раз особый интерес нашей аудитории вызвал матч века по смешанным единоборствам и автопарк чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Он, как и многие, любит фотографироваться с роскошными автомобилями. Хотя в гараже спортсмена есть и Лада Веста, подаренная ему администрацией Хасавюртовского района Дагестана.
НоябрьАбсолютный лидер ноября — публикация из серии «Техническая среда», посвященная смене масла в двигателе. Видеоинструкция по откачке масла с помощью электронасоса (то есть не загоняя машину на подъемник) пошла «на ура». Читать сопроводительный текст и смотреть видео советуем до конца: самая важная информация и самый эффективный способ, позволяющий откачать старое масло, — в последнем абзаце.
Декабрь
И, наконец, в декабре самый большой интерес у наших читателей вызвала история Т-34 — одного из самых знаменитых танков не только в России, но и во всем мире. «Тридцатьчетверка» обросла немалым количеством укоренившихся мифов. Три из них развенчал автор «За рулем.РФ».
С Новым годом! Оставайтесь с нами!
Фото: depositphotos.com, «За рулем», соцсети
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