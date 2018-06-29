18 признаков, почему седан лучше кроссовера

Конечно, выбор здесь сродни вере, или, как пел В. Высоцкий, «Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса…» Еще на многих автолюбителей со стажем действуют заложенные в 90-е годы прошлого столетия стереотипы, что на дороге есть джипы, и есть всякая мелюзга. Способствовали созданию легенды и фильмы тех лет, где участниками были «паджеры», «крузеры», «джипы» — куда ж без них. Но и сегодня почти каждому человеку, заходящему в автосалон, приходит в голову мысль: «Напрягусь еще немного и возьму не Логан, а Дастер, не Кемри, а Хайлендер». Модно, актуально, круто! Все зависит от толщины кошелька.
Однако есть у кроссоверов недостатки, которых начисто лишены седаны: смотрите нашу фотогалерею. А если я что-то пропустил, пишите в комментариях, что еще следовало упомянуть, где вы не согласны.
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