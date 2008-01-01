Рейтинг самых старых машин на нашем рынке

К конкретным автомобилям из прошлого десятилетия можно относиться по-разному. Одни из них безнадежно устарели, а другие конкурентоспособны и по сей день. В любом случае хорошо, что они пока вносят такое разнообразие. В подборку не вошла продукция отечественных производителей. Подолгу держать на конвейере модели — их визитная карточка, к которой уже все привыкли. Глубокий и не очень рестайлинг мало кого способен сбить с толку. Также обойдем стороной Datsun, который слегка изменил модели АВТОВАЗа.
Фото: фирмы-производители
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