Рейтинг самых старых машин на нашем рынке

Трава раньше была зеленее, воздух чище, да и машины лучше. Многие с радостью бы покупали автомобили прошлых поколений, вернись такие варианты на конвейеры производителей. Мечтать не вредно, но несколько таких моделей на самом деле по-прежнему представлено в шоу-румах. Предлагаем вам подборку машин, которые дебютировали еще в прошлом десятилетии.

Chery Tiggo 3
Chery Tiggo 3

Chery > Tiggo 3

Peugeot 408
Peugeot 408

Peugeot > 408

Kia Mohave
Kia Mohave

Kia > Mohave

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

Skoda Yeti
Skoda Yeti

Skoda > Yeti

Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero

Mitsubishi > Pajero

Hyundai H1
Hyundai H1

Hyundai > H1

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

Suzuki > Jimny

Ford Fiesta
Ford Fiesta

Ford > Fiesta

К конкретным автомобилям из прошлого десятилетия можно относиться по-разному. Одни из них безнадежно устарели, а другие конкурентоспособны и по сей день. В любом случае хорошо, что они пока вносят такое разнообразие. В подборку не вошла продукция отечественных производителей. Подолгу держать на конвейере модели — их визитная карточка, к которой уже все привыкли. Глубокий и не очень рестайлинг мало кого способен сбить с толку. Также обойдем стороной Datsun, который слегка изменил модели АВТОВАЗа.

Рейтинг самых старых машин на нашем рынке

Фото: фирмы-производители

Рейтинг самых старых машин на нашем рынке
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