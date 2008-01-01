Рейтинг самых старых машин на нашем рынке Трава раньше была зеленее, воздух чище, да и машины лучше. Многие с радостью бы покупали автомобили прошлых поколений, вернись такие варианты на конвейеры производителей. Мечтать не вредно, но несколько таких моделей на самом деле по-прежнему представлено в шоу-румах. Предлагаем вам подборку машин, которые дебютировали еще в прошлом десятилетии. Мойка двигателя, доплата за опции, выбор гаджетов... — эксперты на форуме ЗР Участники нашего форума обсуждают злободневные темы. В дискуссиях участвуют авторы ЗР. Пишите на info@zr.ru Смена власти на АВТОВАЗе Всего лишь через два года после вступления в должность пост главы АВТОВАЗа покинул Николя Мор. Француза сменил француз: бразды правления крупнейшим автомобильным предприятием страны взял в свои руки Ив Каракатзанис. И если весной 2016 года шведа Бу Андерссона без лишних церемоний попросили освободить кресло президента автогиганта, не удостоив ни благодарностью, ни правом на «последнее слово», то на сей раз смена у штурвала ­происходит более чем цивилизованно: земляки излучают оптимизм и всячески демонстрируют ламинарность переходного ­процесса — без эксцессов и потрясений.