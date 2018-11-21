Как сменить масло в двигателе без смотровой ямы или подъемника

Ваши условия
Масло в двигателе со временем теряет свои свойства, поэтому его необходимо менять через каждые 10 000–15 000 км пробега. Сделать это проще всего в автосервисе, но можно и сэкономить, выполнив работу самостоятельно. Счастливым обладателям гаража со смотровой ямой, чтобы слить масло, нужно всего лишь открутить сливную пробку в поддоне картера двигателя. Тот, у кого нет доступа к такой яме, может использовать насос для откачки масла через отверстие для щупа.
Сразу заметим: подобное устройство выручит вас только в том случае, если до масляного фильтра, замена которого необходима при заливке нового масла, можно дотянуться сверху. Если же в вашем автомобиле заменить фильтр можно только снизу, насос для откачки масла не сильно упростит вам работу. Ведь подлезать под машину все равно придется.
До начала работы
Во-вторых, электронасос не работает на сухую, поэтому нужно снять заглушки на отверстиях под трубки и залить в устройство с помощью шприца 40–50 мл масла.
В-третьих, трубка, входящая в отверстие масляного щупа, имеет диаметр 6 мм, в то время как диаметр патрубков для щупа на некоторых машинах может оказаться меньшего диаметра. Проще говоря, не к каждому двигателю получится подключить электронасос. Среди них, к примеру, 1,8-литровый мотор Лады Весты, на котором мы изначально и хотели провести всю работу.
Парадоксально, но благодаря этому наш эксперимент стал только «чище»: слить масло с помощью электрического насоса мы решили на том же автомобиле, на котором проверяли вакуумную установку для откачки некоторое время назад. Это Chevrolet Aveo.
Чистый эксперимент
Вставив в отверстие для щупа трубку, подсоединяем ее к насосу. С другой стороны закрепляем вторую трубку — для слива масла. Второй ее конец опускаем в 5-литровую пластиковую бутылку из-под питьевой воды (прозрачная тара позволяет контролировать объем слитой рабочей жидкости). Убеждаемся, что насос выключен, после этого подсоединяем клеммы устройства к аккумулятору автомобиля, соблюдая полярность.
Включаем насос и начинаем откачку. Масло поднимается по трубке, вставленной в отверстие щупа, проходит через устройство и вытекает из второй трубки в пластиковую емкость.
Спустя несколько минут звук, издаваемый двигателем масляного насоса, изменился, так как двигателю стало легче работать. Это значит, что масло закончилось. Убедимся в этом, пошевелив трубку, вставленную в отверстие щупа. Если звук работы насоса не меняется, выключаем устройство.
Проверка
Чтобы понять, насколько эффективно электрический насос справился со своей задачей, поднимаем автомобиль на подъемник и откручиваем сливную пробку в поддоне. Масло вытекает довольно интенсивно. Во время нашего прошлого эксперимента, когда мы использовали вакуумную установку для аналогичной работы, такого не было.
Вывод очевиден: самостоятельно менять масло в двигателе с помощью электронасоса не стоит. И хотя устройство представляет интерес, оно явно нуждается в доработке.
Что в остатке
До конца слив масло из двигателя, мы заменили масляный фильтр и залили свежее масло. Результат эксперимента нас не удовлетворил — внушительный объем старого масла остался в двигателе.
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Несмотря на то, что эксперимент с электронасосом поставил под сомнение эффективность этого устройства, заменить масло в двигателе в гараже без смотровой ямы можно. Если использовать для этого вакуумную установку. Она стоит вдвое дороже электронасоса (2600 рублей против 1300–1350), но имеет по сравнению с ним два существенных преимущества: вакуумная установка, откачивающая масло почти полностью, более эффективна и универсальна, так как позволяет слить его из двигателя даже через узкое отверстие для масляного щупа.
Текст: Татьяна Турбал
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