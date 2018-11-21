Как сменить масло в двигателе без смотровой ямы или подъемника

Не у всех есть возможность загнать автомобиль на подъемник для того, чтобы провести несложную процедуру по смене моторного масла. ЗР знает способ, при котором не придется откручивать пробку сливного отверстия в поддоне картера двигателя. Даже подлезать под автомобиль не нужно — если, конечно, масляный фильтр расположен в верхней части подкапотного пространства.

Ваши условия

Масло в двигателе со временем теряет свои свойства, поэтому его необходимо менять через каждые 10 000–15 000 км пробега. Сделать это проще всего в автосервисе, но можно и сэкономить, выполнив работу самостоятельно. Счастливым обладателям гаража со смотровой ямой, чтобы слить масло, нужно всего лишь открутить сливную пробку в поддоне картера двигателя. Тот, у кого нет доступа к такой яме, может использовать насос для откачки масла через отверстие для щупа.

Сразу заметим: подобное устройство выручит вас только в том случае, если до масляного фильтра, замена которого необходима при заливке нового масла, можно дотянуться сверху. Если же в вашем автомобиле заменить фильтр можно только снизу, насос для откачки масла не сильно упростит вам работу. Ведь подлезать под машину все равно придется.

До начала работы

В распоряжении «ЗР» оказался электрический насос для откачки масла через щуп с двумя трубками в комплекте: обе подсоединяются к насосу, при этом первая устанавливается в отверстие щупа, а вторая служит для слива масла в емкость. Направление движение масла обозначено стрелками на корпусе насоса.

Уже на этапе подготовки к тесту мы выявили несколько особенностей электронасоса. Во-первых, наш экземпляр изначально оказался в нерабочем состоянии. Мы разобрали насос, и оказалось, что электродвигатель не вращается, так как механическая часть редуктора прикручена к нему слишком сильно. Причину неисправности устранили — и устройство заработало.

Во-вторых, электронасос не работает на сухую, поэтому нужно снять заглушки на отверстиях под трубки и залить в устройство с помощью шприца 40–50 мл масла.

В-третьих, трубка, входящая в отверстие масляного щупа, имеет диаметр 6 мм, в то время как диаметр патрубков для щупа на некоторых машинах может оказаться меньшего диаметра. Проще говоря, не к каждому двигателю получится подключить электронасос. Среди них, к примеру, 1,8-литровый мотор Лады Весты, на котором мы изначально и хотели провести всю работу.

Парадоксально, но благодаря этому наш эксперимент стал только «чище»: слить масло с помощью электрического насоса мы решили на том же автомобиле, на котором проверяли вакуумную установку для откачки некоторое время назад. Это Chevrolet Aveo.

Чистый эксперимент

Вставив в отверстие для щупа трубку, подсоединяем ее к насосу. С другой стороны закрепляем вторую трубку — для слива масла. Второй ее конец опускаем в 5-литровую пластиковую бутылку из-под питьевой воды (прозрачная тара позволяет контролировать объем слитой рабочей жидкости). Убеждаемся, что насос выключен, после этого подсоединяем клеммы устройства к аккумулятору автомобиля, соблюдая полярность.

Насос размещаем в подкапотном пространстве таким образом, чтобы в процессе работы он не упал. Можно отметить, что устройство работает достаточно тихо.

Включаем насос и начинаем откачку. Масло поднимается по трубке, вставленной в отверстие щупа, проходит через устройство и вытекает из второй трубки в пластиковую емкость.

Спустя несколько минут звук, издаваемый двигателем масляного насоса, изменился, так как двигателю стало легче работать. Это значит, что масло закончилось. Убедимся в этом, пошевелив трубку, вставленную в отверстие щупа. Если звук работы насоса не меняется, выключаем устройство.

Проверка

Чтобы понять, насколько эффективно электрический насос справился со своей задачей, поднимаем автомобиль на подъемник и откручиваем сливную пробку в поддоне. Масло вытекает довольно интенсивно. Во время нашего прошлого эксперимента, когда мы использовали вакуумную установку для аналогичной работы, такого не было.

Мы дождались, пока оставшееся в системе масло стечет полностью, чтобы оценить его объем. Набралось почти 200 мл!

Вывод очевиден: самостоятельно менять масло в двигателе с помощью электронасоса не стоит. И хотя устройство представляет интерес, оно явно нуждается в доработке.

Что в остатке

До конца слив масло из двигателя, мы заменили масляный фильтр и залили свежее масло. Результат эксперимента нас не удовлетворил — внушительный объем старого масла остался в двигателе.

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Несмотря на то, что эксперимент с электронасосом поставил под сомнение эффективность этого устройства, заменить масло в двигателе в гараже без смотровой ямы можно. Если использовать для этого вакуумную установку. Она стоит вдвое дороже электронасоса (2600 рублей против 1300–1350), но имеет по сравнению с ним два существенных преимущества: вакуумная установка, откачивающая масло почти полностью, более эффективна и универсальна, так как позволяет слить его из двигателя даже через узкое отверстие для масляного щупа.

Текст: Татьяна Турбал

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