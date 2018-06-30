На чем ездит Черышев, Головин, Дзюба и другие игроки нашей сборной (а еще — Черчесов!)

У телевизора, наблюдая за игрой сборной России по футболу, мы как только не называем наших игроков… Например, пешеходами. Но, конечно, ни один из них вне поля — не пешеход. Но вот что странно: никто из них не выбирает Весту... Подробности о причудливых хитросплетениях личного автопарка национальной сборной — в нашей фотогалерее.

Текст: Максим Чурилин
Фото: АГН «Москва»/Андрей Никеричев, VK.com, instagram.com
На чем ездит Черышев, Головин, Дзюба и другие игроки нашей сборной (а еще — Черчесов!)
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