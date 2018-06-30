Мэтт Деймон и Кристиан Бэйл снимутся в фильме о гонках в Ле-Мане Картина, которая пока даже не имеет названия, выйдет на широкие экраны в июне 2019 года и будет посвящена триумфальному покорению спорткарами Ford GT40 Ле-Мана, а также драме, разразившейся внутри команды Кэрролла Шелби. Попытка угона BMW провалилась. Владельцем оказался полицейский! И хотя коп был не на службе в этот день, пистолет он держал при себе. Спасти за 20 секунд: шесть женщин подняли внедорожник ради мужчины Случайными свидетелями ДТП стали не какие-нибудь пауэрлифтерши, а обычные сотрудницы детского сада. Им понадобилось всего 20 секунд, чтобы оторвать от земли тяжелый автомобиль и спасти попавшего под него мужчину.