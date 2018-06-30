Картина, которая пока даже не имеет названия, выйдет на широкие экраны в июне 2019 года и будет посвящена триумфальному покорению спорткарами Ford GT40 Ле-Мана, а также драме, разразившейся внутри команды Кэрролла Шелби.
Случайными свидетелями ДТП стали не какие-нибудь пауэрлифтерши, а обычные сотрудницы детского сада. Им понадобилось всего 20 секунд, чтобы оторвать от земли тяжелый автомобиль и спасти попавшего под него мужчину.
У телевизора, наблюдая за игрой сборной России по футболу, мы как только не называем наших игроков… Например, пешеходами. Но, конечно, ни один из них вне поля — не пешеход. Но вот что странно: никто из них не выбирает Весту... Подробности о причудливых хитросплетениях личного автопарка национальной сборной — в нашей фотогалерее.
Расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону, если вы захотите посетить один из матчей ЧМ-2018, можно преодолеть по прямой за 11−12 часов. Или за 16−18, заскочив по пути в один-два города. Трасса М-4 «Дон» пересекает пять областей и девять платных зон.
В дни чемпионата мира по футболу у болельщика есть два постоянных вопроса. Первый — кто и когда сегодня играет? Второй — как вчера сыграли? У «За рулем» есть все ответы — с нашим расписанием вы не пропустите ни один матч.
На чем ездит Черышев, Головин, Дзюба и другие игроки нашей сборной (а еще — Черчесов!)
У телевизора, наблюдая за игрой сборной России по футболу, мы как только не называем наших игроков… Например, пешеходами. Но, конечно, ни один из них вне поля — не пешеход. Но вот что странно: никто из них не выбирает Весту... Подробности о причудливых хитросплетениях личного автопарка национальной сборной — в нашей фотогалерее.
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