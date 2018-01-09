17 автоновинок, которые скоро появятся в России

Автомобильный рынок — это не погода. Прогнозы здесь делать проще, по крайней мере на ближайшую перспективу. Вот и мы решили прикинуть, какие новинки несет нам год наступивший. Точнее — первые его месяцы.

Оказалось, что поводов для томительных ожиданий предостаточно: новички на нашем рынке появятся уже в январе. С них и начнем, а попутно заглянем и в недалекое будущее — на несколько месяцев вперед, определив два десятка автомобилей, которые уже буквально, прямо вот-вот. Все они — в нашей галерее ниже.

  • Эксклюзивный календарь «За рулем», в котором представлены все автоновинки 2018 года, от седана Лада Веста Кросс до VW Polo SUV, и сроки их прибытия в шоу-румы российских дилеров, вы найдете по этой ссылке.
  • Чем запомнился автомобилистам 2017 год, читайте тут и тут.

17 автоновинок, которые скоро появятся в России

Фото: компании-производители

17 автоновинок, которые скоро появятся в России
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (12)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые