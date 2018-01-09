17 автоновинок, которые скоро появятся в России

Оказалось, что поводов для томительных ожиданий предостаточно: новички на нашем рынке появятся уже в январе. С них и начнем, а попутно заглянем и в недалекое будущее — на несколько месяцев вперед, определив два десятка автомобилей, которые уже буквально, прямо вот-вот. Все они — в нашей галерее ниже.
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Фото: компании-производители
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