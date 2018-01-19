В этом году на российский рынок выйдет не менее полусотни новых машин. Анализируем календарь новинок.

Наша марка

АВТОВАЗ выдает новинки ежегодно: в 2015‑м — Весту, в 2016‑м — XRАY, в 2017‑м — универсалы Веста SW и SW Cross. О планах на этот год тольяттинцы особо не распространяются, но нам известно, что в серию пойдут седан Веста Cross (ее прототип представили на выставке ММАС‑2016) и рестайлинговая Гранта, которая появится летом.

Весной выйдет в свет Веста Sport с 149‑сильным двигателем, 17‑дюймовыми колесами и иной отделкой интерьера. А вот на рестайлинг Ларгуса и появление Иксрея Cross не стоит надеяться — столько новинок АВТОВАЗ не потянет. Тем более что в этом году предстоит запустить телематическую платформу и мобильное приложение Lada Connect.

Лада Веста Cross играет в уникальном жанре седана-кроссовера. Через несколько месяцев машина поступит к дилерам.

УАЗ в ушедшем году обновил салон Патриота и представил полуторку Профи. В 2018‑м грузовичок будет обрастать новыми модификациями. А Патриот на пару с родственным Пикапом должен обзавестись двигателем ЗМЗ-Про мощностью 150 л.с. вместо нынешнего 135‑сильного.

Народная воля

Два предыдущих года в бюджетном сегменте было жарко. В 2016‑м дуплетом выстрелили кроссоверы Renault Kaptur и Hyundai Creta, годом позже сменили поколение двойняшки Kia Rio и Hyundai Solaris. Но продолжение банкета не предвидится. Новые седан Volkswagen Polo и кроссовер Renault Duster уже представлены миру, однако к нам в 2018‑м не поспеют. Причина проста: в России будут продавать только локализованные машины, а постановка на конвейер требует времени. Да и куда спешить, если и старые машины неплохо продаются и уверенно ­входят в рыночный топ?

Новый Renault Duster к нам не спешит — но стоит ли жалеть? Выбор в сегменте есть, а машина второго поколения не слишком изменилась внешне и не стала заметно безопаснее: лишь три звезды по методике EuroNCAP.

Впрочем, в августе на Московском международном автосалоне Renault представит принципиально новый для России кроссовер на шасси Дастера, который по габаритам окажется крупнее Каптюра. Кроме того, еще в прошлом году по Сети гуляли патентные рисунки обновленного семейства Logan/Sandero для нашего рынка. Полагаем, они окажутся у дилеров не позднее второго квартала.

Datsun обещал дополнить российскую гамму кроссовером. Его запуск притормозили на время кризиса, однако после достаточно успешного 2017 года настало время перемен. Официальной информации нет, но мы предполагаем, что Datsun-кроссовер появится в последнем квартале года.

Календарь выхода автоновинок на 2018 год

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Подороже

Фирма Chery сосредоточилась исключительно на кроссоверах. Нас ждут две новинки. В третьем квартале дилеры получат Tiggo 4 (в Китае машина известна как Chery Tiggo 5x), а в четвертом квартале — более крупный Tiggo 7. Прошлый год компания завершила с ростом продаж, и новая парочка должна закрепить успех. В России среди китайских брендов впереди только Lifan.

Паркетники Chery Tiggo 7 и Geely Atlas наглядно показывают, как вырос уровень китайского дизайна за последние годы.

Citroen начнет продавать компактный переднеприводный кроссовер С3 Aircross, а вот представленный ранее С5 Aircross отложили на потом. У европейских дилеров в начале года появится обновленный С4 Cactus, но у нас его не будет. Выход преемника «це-пятого» отодвинули на неопределенный срок: нужен ли он, когда спрос на большие седаны падает? А еще Citroen отказался от гидропневматической подвески в пользу более доступных амортизаторов Progressive Hydraulic Cushion, которые, как уверяют французы, будут давать практически такой же эффект.

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Новый Peugeot 508 должен дебютировать на осеннем автосалоне в Париже. Возможно, из обычного седана он превратится в машину с кузовом более оригинального типа. Мы же ждем в гости среднеразмерный переднеприводный кроссовер 5008.

Кроме того, концерн PSA будет заниматься оздоровлением приобретенного бренда Opel, у которого со свежестью модельного ряда всё в порядке: Astra и Insignia молоды, появились два кроссовера Crossland X и Grandland X. В планах на 2018 год значится рестайлинг Корсы 2014 года рождения. В Россию автомобили Opel в этом году не вернутся.

Ford начнет год с представления «четвертого» Фокуса. К лету до нас доберутся обновленные EcoSport и коммерческое семейство Custom. Про обещанные поставки Мустанга пока можно забыть, как и про Фиесту нового поколения.

Фирма Geely просела по продажам в 2017 году более чем вдвое. Выправлять российскую статистику будет ударная группа из трех моделей — это абсолютно новый кроссовер Atlas белорусской сборки, а также посвежевшие модели Emgrand 7 и Emgrand X7.

Концерн Hyundai-Kia щедр на премьеры. У нас появятся рестайлинговые кроссоверы Hyundai Tucson и Kia Sorento Prime, абсолютно новые Kia Stinger, Hyundai Santa Fe и H‑1. В мировом масштабе ожидаются обновленный асимметричный Hyundai Veloster и Kia cee’d следующего поколения, который, скорее всего, до конца года приедет в Россию.

Kia Stinger — красивый автомобиль для знающих толк в быстрой езде. Отрадно, что эту имиджевую модель выводят на наш рынок без всяких сомнений в покупательском интересе.

Российские продажи автомобилей Mazda должна поднять «шестерка», пережившая в ноябре 2017‑го второе за пять лет обновление, и полностью новая «трешка», премьеру которой ожидаем в марте на Женевском автосалоне.

Спрос на Mitsubishi в 2017 году вырос на треть. Возвращение на наш рынок недешевого и старого кроссовера ASX вряд ли внесет серьезный вклад в копилку продаж, а вот Eclipse Cross будет интересен российским покупателям.

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Nissan Juke в прошлом году тоже вернулся на наш рынок, а теперь мы ожидаем его обновления. До России должны добраться рестайлинговые Qashqai и X‑Trail. Оба входят в топ‑25 рынка, но Kia Sportage и Volkswagen Tiguan ушли от них в отрыв. Обновление поможет удержать позиции. А еще в Пекине дебютирует рамный внедорожник Terra, построенный на базе пикапа Navara.

Skoda упорно молчит о дате вывода на наш рынок кроссовера Karoq. Вероятнее всего, поначалу к нам будут поставлять машины чешской сборки — как это было с Кадьяком. А Kodiaq начнут собирать в Калуге. Кроме того, готовится фейслифтинг Фабии и, возможно, свет увидит субкомпактный кроссовер Polar — но обе эти новинки не про нас.

SsangYong, который якобы вернулся на наш рынок год назад, за весь 2017‑й продал немногим больше сотни машин. Потому если новый Rexton и начнут ввозить в Россию, это будет редкая птица. Также ожидается мировая премьера пикапа на его базе.

Subaru возвращает к нам Legacy-седан.

В стане Suzuki одна новинка: кроха-внедорожник Jimny нового поколения. На нашем рынке его можно не ждать — во всяком случае, в этом году.

Toyota весной собирается запустить в России седан Camry нового поколения. Машина явно посвежела, стала современнее. Оценит ли это традиционная целевая аудитория? Ждем симпатичный кроссовер C‑HR, который давно уже сертифицировали в России.

C новым обликом Camry надо свыкнуться. Нам машина нравится.

Volkswagen порадует россиян большим внедорожником Teramont и, возможно, стильным четырехдверным седаном-купе Arteon. Надеемся, что в 2018 году до нас успеют добраться и два других интересных дебютанта — седан Jetta и кроссовер Touareg. Оба имеют в России неплохие позиции. Не исключено появление нового члена семьи Polo — кроссовера.

Вершина мира

Из премиальных и просто дорогих машин остановимся лишь на самых интересных.

На штучные продажи в России обречены кроссоверы Chevrolet Traverse, Chrysler Pacifica и DS 7 — но эти машины приятно разбавят довольно монотонный рынок.

Genesis начинает российские продажи седана G70, который должен конкурировать с «трешкой» BMW. К концу года должна состояться мировая премьера четвертой модели молодого бренда — большого кроссовера.

Infiniti летом собирается запустить абсолютно новый кроссовер QX50.

QX50 станет локомотивом продаж Infiniti и в России, и во всем мире.

Jaguar готовит сенсацию: российским покупателям предложат электрический кроссовер I‑Pace! В этом сегменте британцы станут первыми и соберут все сливки. Осенью Land Rover покажет на Парижском автосалоне Evoque второй генерации, который будут выпускать только в пятидверном исполнении.

Не оставит нас без новинок и Jeep: в шоу-румах появятся обновленный Cherokee и свежий Wrangler, а новый Compass доступен для заказа с конца 2017 года.

Lexus доведет до серийного воплощения концепткар UX 2016 года, который займет место на ступень ниже кроссовера NX.

Volvo ударно проведет второй квартал года, представив семейство S60/V60 в мировом масштабе и XC40 — в российском.

Наконец, о немецкой «большой тройке». Фирма Audi начала продавать в России флагманский седан А8 последнего поколения. Ожидаем несколько громких мировых премьер: большой кроссовер Q8, электрический внедорожник Q6, свежие А1 и А6. Под вопросом — немолодой уже Q3.

У BMW на повестке дня стоит кроссовер Х4 второй генерации, родстер Z4, долгожданный кроссовер-гигант Х7 и не менее ожида­емая «восьмерка»-купе. Пора бы сменить и третью серию, но официально баварцы о ней молчат. Почти все новинки BMW появляются на российском рынке сразу после мировой премьеры.

BMW X7 засвечен пока только в облике концепткара, но серийная машина будет отличаться лишь мелочами.

От Мерседеса ждем принципиально новый А‑класс (хэтчбек и — впервые! — седан), сильно обновленный Geländewagen, рестайлинговый С‑класс, пятидверку AMG GT и коммерческий Sprinter. На пути в Россию находятся пикап X‑класса и купе CLS.

Новый интерьер Гелендвагена — микс традиций сурового внедорожника и ультрасовременных решений легковых Мерседесов.

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В нынешнее турбулентное время планы меняются буквально на ходу. Перенос выхода на российский рынок некоторых машин возможен, но в незначительном диапазоне. Наверняка не обойдется и без сюрпризов — из разряда приятных.

Фото: фирмы-производители