Едем из Москвы в Питер разными дорогами: как дешевле и как быстрее «За рулем» проехал между двумя столицами по двум дорогам: в одну сторону — по старушке М-10, а в обратную — по платным участкам М-11. И составил оптимальный по затратам времени, сил и денег маршрут. Финал СМП РСКГ: все чемпионы известны! Про так называемый шинный фактор в автогонках написаны целые книги. Но тема по-прежнему не исчерпана, и каждый этап чемпионата России — повод обратиться к ней. Странный автопарк Хабиба Нурмагомедова: Лада Веста, BMW и «Крузак» В гараже чемпиона UFC, защитившего в выходные свой титул, есть весьма интересные экземпляры, часть из которых, по слухам, досталась спортсмену в подарок от бизнесменов.