Странный автопарк Хабиба Нурмагомедова: Лада Веста, BMW и «Крузак»

В гараже чемпиона UFC, защитившего в выходные свой титул, есть весьма интересные экземпляры, часть из которых, по слухам, досталась спортсмену в подарок от бизнесменов.

На каких автомобилях ездит оппонент Хибиба Нурмагомедова ирландец Конор Мекгрегор, можно узнать из этой публикации. В фотогалерее ниже — машины Хабиба.

Странный автопарк Хабиба Нурмагомедова: Лада Веста, BMW и «Крузак»

Фото: соцсети

Странный автопарк Хабиба Нурмагомедова: Лада Веста, BMW и «Крузак»

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