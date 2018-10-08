Гараж Конора Макгрегора: Монстр, Маленький зверь, Белый рыцарь…

В автопарке ирландского бойца есть и Lamborghini за 300 тысяч долларов, и «бюджетный» Cadillac Escalade.

Боец, известный высказываниями на грани (да и за гранью) фола в адрес соперников по рингу, в жизни тоже ведет себя вызывающе. Но фанатам это нравится: в соцсетях главной денежной машины UFC много лайков под автомобильными фото, которые можно было бы собрать в папку под названием «Дорого и… очень дорого».

Гараж Конора Макгрегора: Монстр, Маленький зверь, Белый рыцарь…
  • Автопарк соперника Конора — россиянина Хабиба Нурмагомедова — смотрите в этой публикации.
  • На чем ездят игроки и тренер российской футбольной сборной, смотрите тут.
Фото: соцсети
Гараж Конора Макгрегора: Монстр, Маленький зверь, Белый рыцарь…

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