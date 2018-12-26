В Porsche любят понаделать разных модификаций одной модели — того и гляди запутаешься. Но есть три буквы, которые способны распутать всё — GTS.

GTS применительно к Панамере — это не только мотор V8, но и своего рода пакет опций, которые оптом обходятся дешевле. Тем не менее по цене GTS (от 9,28 млн рублей) ближе к Turbo (10,27 млн), нежели к версии 4S (7,83 млн). Доплата за универсал Sport Turismo — 171 000 рублей.

Porsche Panamera GTS Длина / ширина / высота / база 5053 / 1937 / 1417 / 2950 мм

Объем багажника (VDA) 500–1340 л

Снаряженная масса 1995 кг

Двигатель бензиновый, V8, 32 клапана, 3996 см³; 338 кВт / 460 л. с. при 6000–6500 об/мин; 620 Н·м при 1800–4500 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 4,1 с

Максимальная скорость 292 км/ч

Топливо / запас топлива АИ‑98 / 90 л

Расход топлива: смешанный цикл 10,3 л/100 км

Трансмиссия полный привод; Р8

Рёрлевые игры

Знаменитый гонщик Вальтер Рёрль мог бы спокойно почивать на лаврах собственной славы и размеренно жить в удовольствие на лоне строго-уютной Германии, выгуливая свой ежедневный Porsche 911 Turbo S по живописным окрестностям. Ан нет, этот мощный старик (71 год мужчине, между прочим!) по-прежнему значится официальным гонщиком-испытателем и присутствует едва ли не на всех медийных мероприятиях Porsche.

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Мне уже доводилось примерять на себя роль пассажира гоночного такси под управлением легендарного немца. На сей раз на гоночной трассе «Сахир» (она же Bahrain International Circuit) что-то пошло не так: уже на втором круге в самом начале длиннющей старт-финишной прямой Panamera GTS перестала набирать скорость, ближе к ее концу двигатель зачихал, машина задергалась, натужно дотянула до следующего поворота и беспомощно заглохла. «Петроль», - невозмутимо сообщил Рёрль, снимая шлем.

«Бензин кончился», - догадался мой внутренний Штирлиц.

Пока мы ждали помощи (покидать находящийся на трассе автомобиль категорически воспрещено!), я поинтересовался у Вальтера, что он думает о новой Панамере GTS.

— Хороший автомобиль, но на гоночном треке ему не хватает мотора. И тяжеловат. А вот тормозá достойные, весьма достойные. На этом GTS стоит «керамика», и работает она очень хорошо. Стандартные тормоза устанут быстрее, но и с ними можно сделать несколько быстрых кругов. А «керамика» и десять кругов в боевом режиме сдюжит.

И рыба, и мясо

Трек — жесткое испытание даже для такой быстрой машины, как Panamera GTS. Почти любой гражданский спорткар, попадая во власть кольца, обнажает свои недостатки — если, конечно, это не Porsche 911 Turbo S, на котором привык ездить Рёрль. Но Вальтер живет иными стандартами, а для человека от мира сего новая модификация Панамеры станет той самой золотой серединой, в которой сходятся по-настоящему высокий уровень спортивности и повседневная практичность.

Зеленый металлик Mamba Green (доплата — 90 104 рублей) — новый цвет, прежде в палитре Porsche его не было. Красный Carmine Red (и это не металлик) был и раньше, и он еще дороже: 283 310 рублей. А за миллион с лишним машину окрасят вообще в любой цвет.

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Полноценный четырехместный салон и вместительный багажник в сочетании с мощным двигателем и полным приводом раздвигают границы функциональных возможностей машины. Panamera — отличная альтернатива большому седану для тех, кто может себе это позволить. А GTS — дополнительная приправа, которая добавляет машине вкуса на трассе. Потому что ни более демократичные версии с мотором V6, ни даже топовая Panamera Turbo не будут смотреться на треке органично. А GTS — будет. На этом лифтбеке рисовать траекторию действительно интересно — все компоненты подобраны так, чтобы эффект от их сочетания стал кумулятивным.

С Рёрлем нельзя не согласиться: две тонны снаряженной массы дают о себе знать. Однако машина очень умело скрывает собственную тяжесть — вернее, виртуозно компенсирует ее точностью руления, невероятным «держаком» и чарующим звуком мотора.

GTS — это в первую очередь V8. Битурбо 4.0 такой же, как у версии Turbo, но с иным впуском и выпуском и другими настройками управляющей электроники. Давление наддува меньше: 0,8 бар против 1,3 у Turbo. Потому и отдача скромнее: 460 сил и 620 Н·м вместо 550 л.с. и 770 Н·м. Но медленной «джитиэску» не назовешь — сотня за 4,1 секунды.

Четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом — это дефорсированная версия двигателя, которым оснащается Panamera Turbo.

К слову, «дунуть» побольше, чтобы поднять мощность до уровня Turbo, не позволит трансмиссия: пакет сцеплений в коробке передач здесь такой же, как у версий с «шестерками». А вот передаточные числа робота PDK оригинальные — шестеренки другие.

Да и шасси отличается. Пневмоподвеска с трехкамерными стойками и адаптивными амортизаторами на 10 мм ниже, чем у других моделей, - и это элемент стандартной комплектации. Но активные стабилизаторы PDCC Sport со встроенными электромеханическими исполнительными механизмами (их обслуживает отдельная 48‑вольтовая система питания) вкупе с электронно-управляемой блокировкой дифференциала PTV Plus проходят по списку допоборудования и требуют доплаты: 342 225 рублей. Керамические ­тормоза еще дороже: 650 659 рублей!

Спортивные кресла с 18 регулировками входят в базовое оснащение GTS. За вентиляцию и функцию массажа нужно доплатить 77 108 и 76 243 рубля соответственно. Аналогичный улучшайзинг предлагается и для задних сидений.

Черные акценты в дизайне (воздухозаборники, надписи, насадки глушителя) обусловлены пакетом Sport Design, который положен GTS по умолчанию.



И хорошее настроение

Хотя, знаете, и обычные тормозные механизмы даже на трассе не будут выглядеть бледно, ибо не всякий владелец Панамеры способен ездить по-рёрлевски. Рекорд круга вы всё равно не поставите, а вкусить быстрой траекторной езды на GTS сможете и без всякой «керамики».

А на дорогах общего пользования — и подавно. В привычной среде — что городской, что загородной — эта машина кажется почти всемогущей. Динамика не просто оправдывает ожидания — она их превосходит. И в то же время нет чувства избыточности мотора, как в Панамере Turbo. Ездовой комфорт во многом зависит от выбранного режима работы подвески, потому как разница между позициями Normal и Sport Plus вполне ощутима, - однако по умолчанию плавность хода абсолютно приемлемая (хотя GTS чуть подробнее прочих Панамер повторяет рельеф дороги). С опционной системой доворота задних колес (максимальный угол 2,8 градуса) этот крупный Porsche демонстрирует не по размерам хорошую маневренность.

Тотальный алькантаризм: искусственной замшей отделан не только руль, но и прочие элементы интерьера. Впрочем, в конфигураторе можно выбрать более привычные материалы.

И еще. GTS существует сразу в двух ипостасях — и как лифтбек, и как универсал Sport Turismo. Последний не имеет особых преимуществ в объеме багажника по сравнению с обычной Панамерой: прирост вместимости составляет от 20 до 50 литров (если задний ряд сидений сложен). Зато смотрится «спорт-турист», пожалуй, интереснее лифтбека. Яркий, не похожий на других автомобиль!

В целом же GTS — это и впрямь нечто большее, чем Panamera в особой комплектации. Дело не только в моторе V8, но и в особом настрое, который сообщает этот Porsche. Не уступая в бытовом плане другим версиям, GTS еще и на треке чувствует себя хорошо. Разве это не отличная новость?

Фото: Porsche