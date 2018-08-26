20 лет спустя: Porsche выпустила спорткар с «воздушником»

Тренд на возобновление выпуска классических моделей, заданный британскими автопроизводителями, подхватила германская фирма Porsche, а точнее ее подразделение Porsche Classic, занимающееся обслуживанием и реставрацией снятых с производства спорткаров. Его специалисты потратили полтора года на реализацию проекта Porsche Project Gold — выпуск классического Porsche 911 Turbo S поколения 993 из находящихся в запасниках запчастей. Многие элементы, впрочем, пришлось изготавливать заново и вручную. Все подробности — в нашей галерее.
- Наравне с бережным отношением к собственной истории Porsche готовится к новому витку автомобильной эволюции и скоро явит миру свой первый электромобиль Taycan.
- В июле Porsche представила обновленный кроссовер Macan.
- Свое прочтение классических Porsche уже несколько лет предлагает американская фирма Singer, задавшая новое направление в рестомодинге.
Фото, видео: Porsche
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