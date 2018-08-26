20 лет спустя: Porsche выпустила спорткар с «воздушником»

Самые резонансные ДТП: где сейчас их виновники

На минувшей неделе начался суд по иску ФСО к Леониду Ярмольнику. Авария с участием актера закончилась покореженным металлом, чего не скажешь о других «звездных» ДТП, список которых составил ЗР. Мы выяснили, какое наказание понесли виновные и правда ли, что перед законом все равны, однако некоторые то и дело оказываются «равнее».