Singer DLS: классический Porsche на новый лад

Рестомодинг — популярное в США направление тюнинга, суть которого состоит в том, чтобы нашпиговать классическую машину усовершенствованными комплектующими, сохраняющими дух и стилистику оригинальных. Калифорнийская фирма Singer Vehicle Design в этой теме одна из лучших и заслужила уважение даже в Европе, где рестомодинг долгое время считался варварством и мракобесием. Купе Singer DLS — пример правильного рестомодинга, хотя, в сущности, от оригинального Porsche здесь мало что осталось.
Все подробности — в нашей галерее.
- Еще один пример хорошего рестомодинга — фирма The FJ Company из Майами, которая сделала себе имя на реставрации и доработке классических внедорожников Toyota Land Cruiser.
- Рестомодинг набирает популярность и в Европе, здесь есть уже свои специалисты: итальянская фирма Automobili Amos дает вторую жизнь культовым хот-хэтчам Lancia Delta Integrale, а британская David Brown Automotive — классическим Mini.
- Известная германская фирма RUF, которая делает спотркары на базе Porsche, представила в марте на Женевском автосалоне свой полностью оригинальный проект CTR в классическом стиле.
Фото: Singer Vehicle Design
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