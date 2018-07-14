Singer DLS: классический Porsche на новый лад

Пионер рестомодинга Singer Vehicle Design подготовила к ежегодному британскому Фестивалю скорости в Гудвуде купе DLS. В разработке его 500-сильного атмосферного двигателя с воздушным охлаждением принимали участие инженеры Porsche.

Рестомодинг — популярное в США направление тюнинга, суть которого состоит в том, чтобы нашпиговать классическую машину усовершенствованными комплектующими, сохраняющими дух и стилистику оригинальных. Калифорнийская фирма Singer Vehicle Design в этой теме одна из лучших и заслужила уважение даже в Европе, где рестомодинг долгое время считался варварством и мракобесием. Купе Singer DLS — пример правильного рестомодинга, хотя, в сущности, от оригинального Porsche здесь мало что осталось.

Все подробности — в нашей галерее.

Singer DLS: классический Porsche на новый лад

  • Еще один пример хорошего рестомодинга — фирма The FJ Company из Майами, которая сделала себе имя на реставрации и доработке классических внедорожников Toyota Land Cruiser.
  • Рестомодинг набирает популярность и в Европе, здесь есть уже свои специалисты: итальянская фирма Automobili Amos дает вторую жизнь культовым хот-хэтчам Lancia Delta Integrale, а британская David Brown Automotive — классическим Mini.
  • Известная германская фирма RUF, которая делает спотркары на базе Porsche, представила в марте на Женевском автосалоне свой полностью оригинальный проект CTR в классическом стиле.

Фото: Singer Vehicle Design

Singer DLS: классический Porsche на новый лад
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