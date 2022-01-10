Harley-Davidson меняет свои мотоциклы — журнал За рулем

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Harley-Davidson меняет свои мотоциклы

Классика возвращается, в том числе Sportster с двигателем Evo.

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HarleyDavidson Pan America и Sportster S в 2021 году произвели фурор, и компания намерена повторить успех в 2022 году — премьеры назначены на 26 января, но кое-что о новинках уже известно.

Pan America получит несколько новых функций благодаря отзывам клиентов и критике журналистов. Например, шрифт на приборной панели станет крупнее и будет читаться легче, а система удержания на подъемах будет оставаться активной до пяти минут. Также Pan America 1250 Special получит новую белосинюю расцветку Fastback Blue/White Sand.

Harley-Davidson меняет свои мотоциклыHarley-Davidson Pan America
Harley-Davidson Pan America

Harley-Davidson меняет свои мотоциклыHarley-Davidson Fat Bob
Harley-Davidson Fat Bob

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Sportster S, появившийся в середине 2021 года, тоже будет окрашиваться в новые цвета — песочный Sand Pearl и зеленый Mineral Green Metallic. Но гораздо важнее, что байк получит двигатель Evo в возвращающихся версиях Iron 883 и Forty-Eight.

Все модели с моторами Big Twins, а также Softail Standard, Heritage Classic 114 и Street Bob 114, лишатся колес с проволочными спицами. Их заменят на литье Harley Annihilator.

Harley-Davidson меняет свои мотоциклыHarley-Davidson Fat Boy
Harley-Davidson Fat Boy

Harley-Davidson меняет свои мотоциклыHarley-Davidson Sportster S
Harley-Davidson Sportster S

Производитель решил поэкспериментировать и с Fat Boy. Классические диски заменят на 11-спицевые, а логотип в стиле милитари обновят. Байк продолжает отдаляться от своих бунтарских корней.

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Новые цвета получат и Electra Glide Standard, Road King, Street Glide, Road Glide, а также трайки Freewheeler и TriGlide Ultra. Модели Road King, Street Glide и Road Glide получат колеса Prodigy, а Ultra Limited и Road Glide Limited — колеса Slicer II.

Обновленные модели уже поставляются в дилерские центры Harley-Davidson, а подробности о них мы узнаем 26 января.

Фото: Harley-Davidson

Harley-Davidson меняет свои мотоциклы

Классика возвращается, в том числе Sportster с двигателем Evo.

Harley-Davidson меняет свои мотоциклы — фото 1306023Harley-Davidson меняет свои мотоциклы — фото 1306027Harley-Davidson меняет свои мотоциклы — фото 1306026Harley-Davidson меняет свои мотоциклы — фото 1306025Harley-Davidson меняет свои мотоциклы
Harley-Davidson меняет свои мотоциклы

Классика возвращается, в том числе Sportster с двигателем Evo.

Harley-Davidson меняет свои мотоциклы — фото 1306027Harley-Davidson меняет свои мотоциклы — фото 1306025Harley-Davidson меняет свои мотоциклы — фото 1306026Harley-Davidson меняет свои мотоциклы — фото 1306023Harley-Davidson меняет свои мотоциклы
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