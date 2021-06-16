Мотоциклы Aurus получат имя Merlon

В базе Роспатента появилась заявка на товарный знак Merlon. Его оформило ФГУП НАМИ, где разрабатывают Аурусы. В «Перечне товаров и услуг» значится, что патент оформляется по классу мототехники, куда входят мотоциклы, мопеды, мотороллеры, скутеры и коляски для мотоциклов.
Название Merlon продолжает «кремлевскую» линию Ауруса: все машины названы в честь башен Московского кремля: седан Senat — Сенатская башня, внедорожник Komendant — Комендантская башня, микроавтобус Arsenal — Арсенальная башня.
Что касается Мерлона, то это зубец, венчающий парапет башни. Не основной, но очень важный элемент.
Как известно, над созданием эскортного мотоцикла работают специалисты концерна «Калашников». У правительственного супербайка будет электромотор мощностью 190 л.с., а с нуля до сотни он сможет разгоняться за 3,7 секунды.
Серийное производство стартует не ранее 2022 года.
- Дизайн мотоцикла Aurus запатентовали еще в августе 2020 года.
Фото: Пресс-служба ФГУП НАМИ и Роспатент