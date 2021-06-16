Мотоциклы Aurus получат имя Merlon

ФГУП НАМИ оформило товарный знак и логотип для мотоцикла.

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В базе Роспатента появилась заявка на товарный знак Merlon. Его оформило ФГУП НАМИ, где разрабатывают Аурусы. В «Перечне товаров и услуг» значится, что патент оформляется по классу мототехники, куда входят мотоциклы, мопеды, мотороллеры, скутеры и коляски для мотоциклов.

Название Merlon продолжает «кремлевскую» линию Ауруса: все машины названы в честь башен Московского кремля: седан Senat — Сенатская башня, внедорожник Komendant — Комендантская башня, микроавтобус Arsenal — Арсенальная башня.

Что касается Мерлона, то это зубец, венчающий парапет башни. Не основной, но очень важный элемент.

Как известно, над созданием эскортного мотоцикла работают специалисты концерна «Калашников». У правительственного супербайка будет электромотор мощностью 190 л.с., а с нуля до сотни он сможет разгоняться за 3,7 секунды.

Серийное производство стартует не ранее 2022 года.

Дизайн мотоцикла Aurus запатентовали еще в августе 2020 года.



Фото: Пресс-служба ФГУП НАМИ и Роспатент