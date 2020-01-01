Патентообладателем электробайка указан НАМИ, хотя разработку ведет концерн «Калашников».

Материалы по теме Появились изображения серийного Aurus Komendant

Пока о новом мотоцикле из представительской линейки техники известно немного: будет два варианта байков, оба — электрические.

В августе прошлого года нам продемонстрировали футуристичный дизайн мотоцикла, но в нынешнем патентном образце дизайн вполне обычный, хотя и довольно интересный.

Заметно, что это тяжелый мотоцикл с хорошей ветрозащитой. Похоже, что у него светодиодные фары и фонари и два объемных кофра в задней части. Типичный мотоцикл сопровождения автомобилей первых лиц.

Разработкой нового мотоцикла для проекта Aurus занимаются ФГУП НАМИ и концерн «Калашников», входящий в состав госкорпорации «Ростех».

Также известно, что в проект Aurus входят седан Senat, лимузин, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, кабриолет, мотоцикл и вертолет. Возможно, список будет пополняться.

Минпромторг планирует наладить массовое производство мотоциклов из проекта «Кортеж» в 2022 или 2023 году.

В России запатентовали дизайн мотоцикла Aurus Патентообладателем электробайка указан НАМИ, хотя разработку ведет концерн «Калашников». В России запатентовали дизайн мотоцикла Aurus

Фото: Роспатент