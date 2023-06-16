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Герман Греф не смог завести седан Lada Aura. А Антон Силуанов смог

Машину на полях ПМЭФ демонстрировал глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

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Сегодня после делового завтрака Сбера в рамках ПМЭФ-2023 глава Сбербанка Герман Греф пытался пустить двигатель Lada Aura два раза – безрезультатно.

На помощь ему пришел министр финансов Антон Силуанов, который смог завести Ауру с первого раза. А причина была проста: кто-то перевел рычаг вариатора в Драйв – и сработала защита от запуска двигателя.

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Силуанов протестировал новый автомобиль, показал знак «супер» и уехал на площадку ПМЭФ.

Ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов сказал, что новый автомобиль на базе модели Vesta, Lada Aura, заинтересовал ряд высокопоставленных чиновников.

Длиннобазную Lada Aura представляют на площадке ПМЭФ. В этом автомобиле пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 сантиметров свободного пространства по сравнению с обычной Вестой.

Седан оснащен двигателем 1,8 л, мощностью 122 л.с., и вариатором. Сиденья Ауры обиты натуральной кожей, установлена премиальная аудиосистема.

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Источник: ТАСС, Максим Кадаков/Telegram

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

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