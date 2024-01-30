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Россияне всего за год оформили свыше 900 000 автокредитов

Жители России оформили в 2023 году автокредитов на рекордные 1,3 трлн рублей

Жители России в период с января по декабрь 2023 года оформили 932,1 тысячи автокредитов. Этот показатель превысил аналогичный за 2022 год на 70%. Такие данные обнародовало «Скоринг Бюро».

По словам экспертов, общий объем ссуд увеличился в два раза и составил рекордные 1,3 трлн рублей. Отмечается, что средняя сумма займа на приобретение автомобиля по итогам декабря прошлого года составила 1,4 млн рублей. Рост за год составил 20%, уточнили в «Скоринг Бюро».

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При этом средний срок автокредита составляет почти 70 месяцев (порядка шести лет). Финансисты ведущих банков страны подтвердили, что автокредиты показали рекордный показатель.

По мнению Игоря Лисянского из «Скоринг Бюро», одной из причин сложившейся ситуации с рекордным ростом кредитов – низкая база 2022 года.

«Сейчас можно сказать, что сегмент автокредитования относительно восстановился после внешних шоков, что, безусловно, свидетельствует о положительной динамике даже на фоне всех структурных изменений на рынке», — заявил Игорь Лисянский.

Увеличению числа сделок способствовало возобновление государственных программ льготного автокредитования и предложения по новым автомобилям, убежден Алексей Волков из Национального бюро кредитных историй (НБКИ). А общий объем выданных кредитов вырос благодаря увеличению среднего чека, дело в том, что на рынке России выросли цены самые популярные модели машин, уточнили в НБКИ.

Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
30.01.2024
Фото:Depositphotos
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