Каким категориям граждан положена скидка 25% при покупке машины — рассказываем

Семьи с детьми на Дальнем Востоке смогут купить автомобиль на льготных условиях

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина для жителей Дальнего Востока расширены условия программы льготного автокредитования. Теперь семьи с детьми, проживающие в регионе, смогут купить автомобиль отечественного производителя, воспользовавшись господдержкой, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

По условиям программы льготного автокредитования базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту для жителей ДФО составляет 25% от стоимости автомобиля. Речь идет об автомобилях с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, произведенных на территории РФ в рамках специального инвестиционного контракта, а также набирающие не менее 1600 баллов за локализацию.

К ним относятся все модели Lada, ВИС, УАЗ, ГАЗ (массой до 3,5 тонн). Программой с 15 января 2024 года могут воспользоваться: семьи с детьми, медицинские работники, работники сферы образования, участники СВО и члены их семей, а также инвалиды.

Что касается электрокаров российского производства, то скидка для всех категорий заемщиков составляет 35% (но не более 925 тыс. рублей). Под условия программы подпадают все модели Evolute, а также электрический кроссовер Москвич 3е. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, приобрести автомобиль по программе льготного автокредитования в 2024 году смогут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также лица с ограниченными возможностями.

Отмечается, что во втором полугодии текущего года в Минпромторге рассмотрят возможность расширить список категорий граждан в рамках данной программы. По мнению председателя семейно-детского комитета Госдумы Нины Останиной, программу льготного автокредитования нужно распространить на все многодетные семьи в России.

«Учитывая, что количество многодетных семей у нас в стране чуть более двух миллионов, считаю возможным распространить льготное кредитования на приобретение отечественного автомобиля для всех многодетных», — цитирует Останину агентство «Прайм».

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос о льготах на приобретение машин для многодетных семей на Дальнем Востоке.

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Источник: autostat.ru