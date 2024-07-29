Удивитесь, узнав, сколько принесет в казну утильсбор на автомобили, ввезенные в 2024 году

Шумский: 1 трлн рублей составит утильсбор со всех ввезенных в 2024 году авто

Автоэксперт и юрист Александр Шумский утверждает, что утильсбор – существенная часть российского бюджета, годовой объем которого составляет 29 трлн рублей, а только утильсбор в 2024 году принесет 1 трлн рублей.

И это его пока еще не увеличили, а ведь собираются повысить еще на 70-85% в этом году и далее повышать на 10-20% в следующие шесть лет.

«Если еще недавно утильсбор составлял всего 3400 рублей, то теперь за бюджетную машину типа Hyundai Solaris придется заплатить 300 600 рублей, а в 2025 году – уже 667 000 рублей. Еще недавно за такие деньги новый Солярис продавали», – негодует он в своем ТГ-канале.

А, например, на BMW X6 утильсбор в 2025 году составит 2 742 300 рублей. Это цена неплохой машины даже по сегодняшним временам. К этому владельцу нужно будет прибавить транспортный налог, который на BMW X6 составляет около 150 000 рублей в год.

Причем слово «утилизация» довольно лукавое, утилизировать машины по цене покупки нового авто никто не собирается, это просто еще один новый налог, а цена автомобиля при этом увеличится на показатель утильсбора.

Нам объясняют, что утильсбор поднимают, чтобы автопроизводители строили заводы в России, но европейские, американские и корейские марки этого делать не будут, да и китайцы не торопятся попасть под санкции.

Таким образом, чтобы стимулировать около 200 тысяч рабочих мест на российских автозаводах, российское правительство заставляет остальные миллионы россиян платить гигантский утильсбор, что сделает для многих недоступной мечтой покупку новой машины.

Кстати, члены ассоциации «Российские автодилеры» попросили Минпромторг России перенести индексацию утильсбора с 2024 года на 2025-й. Они пока не готовы взять на себя повышение утиля с 300 тысяч до 556 тысяч рублей на самые распространенные автомобили, а уж дальнейшее его повышение – тем более. Все это будет включено в цену авто, предупреждают они.

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Источник: Александр Шумский/Telegram