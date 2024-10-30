Пора менять шины — вот 4 лайфхака для экономии и безопасности

«За рулем» подсказал, когда и как менять летние шины на зимние и как их хранить

Каждый год, когда наступает время смены летних шин на зимние, возникают очень интересные вопросы: какие шины выбрать, когда их менять, шипы или не шипы, а можно ли не переобуваться и ездить на одних шинах круглый год… Сейчас мы дадим ответы.

Когда нужно переобуваться

На самый главный вопрос – когда же именно нужно менять летние шины на зимние – правильного ответа нет. В прошедшие выходные синоптики советовали жителям Московского региона сменить шины до этого четверга (который завтра, 31 октября), так как именно в четверг придет зима. Но каждый год оптимальный временной период сдвигается. На той же Европейской части России ровно год назад уже все переобувались.

Если говорить о температуре, то на зимние шины стоит переходить, когда максимальная температура днем не превышает четырех градусов выше нуля. Это – пограничный период, после которого состав резины у летних шин перестает эффективно работать и уровень сцепления даже на сухой дороге заметно снижается.

Конечно, это справедливо для сухой погоды. При осадках можно переобуваться даже когда дневная температура чуть выше. Если ночью она опускается до нуля и ниже, при осадках у летних шин могут быть проблемы.

Если вы предпочитаете фрикционные шины, то их можно поставить пораньше. А вот с шипованными шинами спешить с переобувкой не стоит – на сухой дороге их эффективность заметно ниже. Особенно это заметно при резких маневрах и торможениях.

Если температура не превышает четырех градусов со знаком «плюс», летние шины перестают работать.

Какой размер шин выбрать

Не менее важные вопросы касаются размерности и типа шин. Конечно, если вы меняете только шины и у вас нет двух комплектов сбортированных колес, то вопрос с размерностью отпадает. Шины должны быть разрешенного автопроизводителем размера, и он в этом случае будет таким же, как и у летних шин.

А вот если вы хотите завести два комплекта колес, то тут можно искать варианты. Конечно, в рамках разрешенных размерностей, которых у большинства автомобилей несколько.

При выборе размера зимних шин лучше ориентироваться на минимально допустимый диаметр колес. Настолько, насколько позволяют размеры тормозных механизмов. Зимние шины работают иначе и в других условиях. Так что более высокий профиль будет плюсом со всех точек зрения.

При этом лучше стараться выбирать меньшую ширину шин. В отличие от летней резины, зимой максимально эффективное пятно контакта обеспечивается не столько его площадью, сколько давлением колеса на поверхность дороги. А оно будет выше при меньшей площади. Конечно, все это справедливо для снега и льда, а не для асфальта.