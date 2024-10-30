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Пора менять шины — вот 4 лайфхака для экономии и безопасности

«За рулем» подсказал, когда и как менять летние шины на зимние и как их хранить

Каждый год, когда наступает время смены летних шин на зимние, возникают очень интересные вопросы: какие шины выбрать, когда их менять, шипы или не шипы, а можно ли не переобуваться и ездить на одних шинах круглый год… Сейчас мы дадим ответы.

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Когда нужно переобуваться

На самый главный вопрос – когда же именно нужно менять летние шины на зимние – правильного ответа нет. В прошедшие выходные синоптики советовали жителям Московского региона сменить шины до этого четверга (который завтра, 31 октября), так как именно в четверг придет зима. Но каждый год оптимальный временной период сдвигается. На той же Европейской части России ровно год назад уже все переобувались.

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Если говорить о температуре, то на зимние шины стоит переходить, когда максимальная температура днем не превышает четырех градусов выше нуля. Это – пограничный период, после которого состав резины у летних шин перестает эффективно работать и уровень сцепления даже на сухой дороге заметно снижается.

Конечно, это справедливо для сухой погоды. При осадках можно переобуваться даже когда дневная температура чуть выше. Если ночью она опускается до нуля и ниже, при осадках у летних шин могут быть проблемы.

Если вы предпочитаете фрикционные шины, то их можно поставить пораньше. А вот с шипованными шинами спешить с переобувкой не стоит – на сухой дороге их эффективность заметно ниже. Особенно это заметно при резких маневрах и торможениях.

Если температура не превышает четырех градусов со знаком «плюс», летние шины перестают работать.
Если температура не превышает четырех градусов со знаком «плюс», летние шины перестают работать.

Какой размер шин выбрать

Не менее важные вопросы касаются размерности и типа шин. Конечно, если вы меняете только шины и у вас нет двух комплектов сбортированных колес, то вопрос с размерностью отпадает. Шины должны быть разрешенного автопроизводителем размера, и он в этом случае будет таким же, как и у летних шин.

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А вот если вы хотите завести два комплекта колес, то тут можно искать варианты. Конечно, в рамках разрешенных размерностей, которых у большинства автомобилей несколько.

При выборе размера зимних шин лучше ориентироваться на минимально допустимый диаметр колес. Настолько, насколько позволяют размеры тормозных механизмов. Зимние шины работают иначе и в других условиях. Так что более высокий профиль будет плюсом со всех точек зрения.

При этом лучше стараться выбирать меньшую ширину шин. В отличие от летней резины, зимой максимально эффективное пятно контакта обеспечивается не столько его площадью, сколько давлением колеса на поверхность дороги. А оно будет выше при меньшей площади. Конечно, все это справедливо для снега и льда, а не для асфальта.

Если есть возможность, зимние шины лучше выбрать с меньшей шириной и большим профилем.
Если есть возможность, зимние шины лучше выбрать с меньшей шириной и большим профилем.

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Виноградов Александр
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«За рулем»
Количество просмотров 102
30.10.2024
Фото:
«За рулем»
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