ГАЗ начал выпуск нового семейства ГАЗель NN

Очень много нововведений, но стоимость владения останется рекордно низкой, а сроки окупаемости — уменьшатся, обещают на ГАЗе.

20 мая на Горьковском автомобильном заводе стартовало производство семейства коммерческих автомобилей ГАЗель NN. В названии «зашифрован» Нижний Новгород — город, где расположен ГАЗ, в эти дни он отмечает свое 800-летие.

Сборка началась с бортовых грузовиков и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 тонны, но в дальнейшем на этой платформе планируют делать машины с различными типами кузова и колесной базой, с полной массой от 2,5 до 4,6 тонны; задумана и широкая линейка спецтехники.

На новинку с ГАЗели Next перекочевал турбодизель Cummins ISF (2,8 л, 149 л.с.), работающий в связке с новой 6-ступенчатой МКП, которая держит до 450 Нм момента и имеет ресурс в 300 000 км. На ГАЗе отмечают, что это сочетание мотора и коробки позволило улучшить тягово-динамические характеристики, уменьшить расход топлива, снизить шумы и вибрации.

Задний мост типа «спайсер», уже опробованный на модификации ГАЗель Next полной массой 4,6 тонны, тоже отличается повышенной надежностью и увеличенным ресурсом.

Интерьер — совершенно новый. Водительское кресло — подрессоренное, с 11 регулировками. Мультимедийная система с новым интерфейсом имеет 9-дюймовый экран. В передней панели есть ниши для смартфонов, пластиковых карт, стаканов кофе и бутылок с водой, а также охлаждаемый и запираемый нижний ящик и разъемы USB. На потолочной консоли — еще два разъема для видеорегистратора или тахографа.

Запуск двигателя — с кнопки, стояночный тормоз — электронный. Спинку среднего пассажирского сиденья можно сложить и получить столик с подстаканниками. Фары — полностью светодиодные. Начиная с базовой версии на новые ГАЗели ставятся термопоглощающие ветровые стекла.

У автомобиля совершенно новая электронная архитектура, спроектированная под внедрение систем активной помощи водителю (ADAS) в будущем. Но уже со старта производства ГАЗель NN имеет ряд электронных помощников: динамической стабилизации (ESP), помощи при экстренном торможении (BAS), распределения тормозных усилий (EBD), противобукс (TCS) и помощи при трогании на подъем (HSA). Подушка безопасности водителя также входит в базовую комплектацию.

Несмотря на все нововведения, на ГАЗе обещают сохранить главное преимущество своих автомобилей — самую низкую стоимость владения в классе. Все три семейства со словом «ГАЗель» в названии — Бизнес, Next и NN — планируют выпускать на заводе параллельно, новые машины будут позиционироваться на ступень выше ГАЗели Next, цены которой стартуют от 1,5 млн рублей. Цены на ГАЗель NN пока не названы, но продажи должны стартовать уже летом.

Известно, что в линейку NN войдут также и микроавтобусы Соболь, у которых будут полноприводные модификации.

Фото: «Группа ГАЗ»