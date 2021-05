Сертификация в 2021 году, продажи — в 2022-м, сообщают независимые источники.

Материалы по теме Соболь в прыжке: новое видео о внедорожнике ГАЗ

В Сети появилось изображение полноприводного автомобиля ГАЗ Соболь нового поколения. Фотографию опубликовало сообщество «Русский автомобиль» в социальной сети ВКонтакте, указав, что снимок прислал один из подписчиков. Автор поста уточняет, что изображение является не рендером («не фотошоп»), а представляет собой снимок реального рабочего образца.

На данный момент Соболь остается единственным семейством ГАЗа, еще не прошедшим обновление, хотя попытки ГАЗ предпринимал давно. Еще в 2013 году на выставке «Комтранс» был показан Соболь Next, но без указания сроков внедрения в производство.

В 2018-м на форуме «Неделя национальной безопасности» представили полноприводный вариант Соболь Next 4x4 — с кабинным модулем уже от новой ГАЗели Next, с фарами от автобусов ПАЗ Вектор Next (ПАЗ входит в Группу ГАЗ) и модной пластиковой облицовкой — но на шасси прежнего полноприводного Соболя, в котором лишь крестовины переднего моста были заменены на ШРУСы, а база увеличена с 2760 мм до 3185 мм.

На свежем снимке — другая машина. На ее двери можно видеть название Sobol NN 4WD. Перед нами полноприводная модификация на платформе современной ГАЗели Next с оформлением передка, позаимствованным вместе со светотехникой у пассажирской ГАЗели City. В ноябре прошлого года такие машины, но моноприводные, уже попадали в объективы фотошпионов. По появившейся тогда неофициальной информации, сертификация нового Соболя запланирована на 2021 год, а старт производства — на 2022-й.

Сообщалось также, что внедрение в производство нового семейства Соболь NN сдерживается освоением грузовика Валдай Next, но к настоящему моменту эти машины уже выпускаются.

Фото: ВКонтакте/«Русский автомобиль»