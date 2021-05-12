Новый мультируль, запуск с кнопки, круговой обзор: подробности о ГАЗели NN

Сборка стартует уже в мае, говорят независимые источники.

Материалы по теме Фото салона ГАЗели NN утекло в Сеть

«Группа ГАЗ„готовит к запуску ГАЗель NN — новое поколение фургонов и микроавтобусов, по неофициальным данным, стартует в производстве уже в этом месяце. „Русский автомобиль“, получив в распоряжение несколько кадров с заводской презентации, поделился некоторыми подробностями о перспективном семействе легких коммерческих машин ГАЗ.

Комплектация ГАЗели в новом поколении пополнится функциями, никогда ранее на этих машинах не предлагавшимися. У ГАЗели NN будет полностью новый трехспицевый мультируль с возможностью подогрева обода. На спицах будет больше клавиш, в том числе — управления магнитолой, борткомпьютером и адаптивным круиз-контролем.

Судя по представленным изображениям, головной свет у семейства будет линзованный светодиодный, комплектаций с галогеновыми фарами не предусмотрено. Ожидаются также функции бесключевого доступа и запуска двигателя с кнопки.

Впервые в истории ГАЗа на автомобилях появится комплекс превентивной безопасности ADAS, включающий радар самой системы, два радара слепых зон, четыре камеры кругового обзора и восемь ультразвуковых датчиков. Впрочем, первые партии ГАЗелей NN будут в комплектации попроще — исходя из представленной информации, комплекс ADAS и новый мультируль появятся не ранее 2022 года.

Ранее для ГАЗель NN официально анонсировались также электроусилитель руля (вместо гидроусилителя) и роботизированная коробка передач, хотя окончательный выбор, возможно, будет сделан в пользу классического автомата. МКП также будет иной: вместо 5-ступенчатой коробки ожидается 6-ступенчатая.

По предварительным данным, ГАЗель NN унаследует гамму двигателей нынешней ГАЗели Next: УМЗ Evotech в модификациях бензин и пропан-бутан, а также турбодизели Cummins ISF 2.8 (2,8 л, 150 л.с.) и Volkswagen EA189 (2,0 л, 136 л.с.), ставившийся доселе лишь на небольшую партию машин.

Кроме того, возможно и появление давно анонсированного метанового двигателя УМЗ. Планируется для ГАЗели NN и полностью электрический вариант — опытную партию электрофургонов ГАЗ выпустил в середине 2020 года.

ГАЗель NN получена путем глубокой модернизации автомобиля ГАЗель Next. Внутри автомобиль можно отличить по совершенно новой панели приборов и 9-дюймовому экрану мультимедийного центра, а снаружи — по полностью новым панелям кузова.

Дизайн передней части кузова ГАЗель NN перекочует и на еще одну ожидаемую новинку — полноприводный ГАЗ Соболь NN 4х4.

Фото: ВКонтакте/«Русский автомобиль»