ГАЗели и ГАЗоны получат автоматы

Рычаг автоматической коробки запатентован Горьковским автозаводом.

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В базе Федерального института промышленной собственности появились патенты на селекторы автоматических коробок передач для двух моделей ГАЗа — машин семейств ГАЗель Next и ГАЗон Next.

Эти версии автомобилей были представлены еще в 2017 году. Тогда стало известно, что популярная модель ГАЗель Next будет оснащаться 6-ступенчатой автоматической коробкой Punch 6L50. Этот же агрегат устанавливается сегодня на внедорожники УАЗ Патриот.

Для ГАЗона Next инженерами Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде была разработана собственная автоматическая коробка, тоже 6-ступенчатая.

У ГАЗели автомат получит 2,8-литровый турбодизель Cummins ISF мощностью 149 л.с., а у ГАЗона — 4,4-литровый дизель ЯМЗ-534 такой же мощности.

Также ГАЗель должна в ближайшее время получить 6-ступенчатую механику, как у Валдая Next, которая заменит 5-ступенчатый агрегат. ГАЗон будет по-прежнему оснащаться 5-ступенчатой механической коробкой.

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Фото: Федеральный институт промышленной собственности