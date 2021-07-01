Иномаркам на зависть! - смотрим, что внутри у новой ГАЗели NN

Навороченная мультимедиа, запуск с кнопки, камеры по кругу... По уровню оснащения, комфорту и безопасности NN далеко ушла от предшественницы Next. И уже не уступает зарубежным маркам.

Двигатели: дизель, бензин, газ

Материалы по теме ГАЗ начал выпуск нового семейства ГАЗель NN Основной двигатель — дизель Cummins на 150 л.с. — изменений не претерпел. С ним с конвейера сходила примерно половина ГАЗелей, а тяжелые модификации выпускались только с ним.

Бензиновый Evotech вырос в объеме с 2,7 до 3 литров, по мощности — со 107 до 122 сил. Мотору улучшили надежность и тяговые характеристики. Большая часть ГАЗелей Next с ним продавалась в битопливных исполнениях под пропан-бутан и метан — все три варианта мотора перешли на модель NN.

С фольксвагеновским дизелем 2.0 отдачей 136 сил сделали около 200 Некстов. Почему так мало? Причины — политические (санкции). Так что в ближайшее время этот мотор на новой ГАЗели не появится.

Было пять передач, стало шесть

Со всеми моторами отныне ставится 6-ступенчатая механика собственной разработки. На трассе экономия топлива относительно прежней «пятиступки» должна достигать 1,5–1,7 л/100 км. Ресурс агрегата заявлен в 300 000 км, а момент он держит до 450 Н·м. Водитель переключает передачи джойстиком на приборной панели.

А вот автомата не будет: дорого! Хотя и планировали выпускать такие модификации — клиенты просили.

Шестиступенчатая коробка — главная «железная» новинка ГАЗели NN.

Мост «Спайсер»

Переднюю часть рамы усилили еще до появления ГАЗели NN. Это сделали по результатам тестов машин с водительской подушкой безопасности. Средняя и задняя части не менялись. А вот задний мост новый, типа «Спайсер», более выносливый. Слухи о том, что на всех ГАЗелях теперь стоит узел от самой тяжелой версии на 4,6 т, не подтвердились: мосты в зависимости от полной массы отличаются.

Плюс электробус

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Пока стартовали только бортовые грузовики, автобусы и цельнометаллические фургоны с дизелем Cummins. Остальных придется подождать, но ассортимент будет не меньше, чем у прежней ГАЗели. Принципиальной новинкой станет электромобиль. В Нижнем Новгороде анонсирован проект второго в России после Москвы регулярного электробусного маршрута. И обслуживать его будут именно ГАЗели NN.

Комфорт — как в легковой

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Улучшилась шумо- и виброизоляция, на водительском кресле 11 разных настроек, включая подрессоривание с адаптацией к массе седока. Десятки мест для хранения мелочей, шесть точек подключения: две розетки на 12 В, два USB-порта в верхней части панели и два на потолке. Последние предназначены для видеорегистратора и тахографа.

Обогреваются зеркала, сиденья, ветровое стекло. Чуть позже появится еще и обогрев руля. У пассажирского сиденья — удобный многофункциональный подлокотник. В базовую комплектацию входят мультимедийная система, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, маршрутный компьютер, круиз-контроль, датчики дождя и света. Кондиционер идет за доплату.

Приборная панель по компоновке напоминает модели Volkswagen, и это хорошо.

Симпатичная комбинация приборов получила цветной дисплей по центру. Подумать только: кнопка запуска двигателя и электронный ручник! На ГАЗели!

Безопасность

Тут настоящий прорыв. Лампы накаливания остались только в задних фонарях. Фары всех версий и опциональные противотуманки — на светодиодных модулях Osram. Водительская подушка безопасности, все дисковые тормоза и ESP включены в базовую комплектацию. Будет и подушка для пассажира.

Скоро появятся камеры кругового обзора, система контроля мертвых зон и парктроники «по кругу». А вот разрекламированные адаптивный «круиз», автоторможение и контроль рядности — это перспектива как минимум трех лет.

LED-фарами теперь оснащают все ГАЗели.

Подорожала?

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Уходящая ГАЗель Next стоит в бортовом исполнении от 1,48 млн рублей с бензиновым мотором, от 1,54 млн с ГБО и от 1,66 млн с дизелем. Минимум для NN с дизелем — 1,9 млн рублей. Прибавка — больше 200 тысяч! И почти вся она — доплата за новые (обязательные) системы. Скорее всего, такая же пропорция сохранится и для других модификаций. Разве что ГАЗели с двигателем Evotech могут прибавить больше, ведь у них в дополнение ко всем наворотам еще и новый мотор.

Номинант Гран-при «За рулем»

ГАЗель NN — номинант Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021. К участию в конкурсе допускаются только новые модели, которые вышли на российский рынок с 1 июля предыдущего года по 30 июня 2021-го.

Выбирать лучшую технику будут профессионалы — те, кто их продает, обслуживает и эксплуатирует. Церемонию награждения победителей мы проведем в сентябре, на выставке COMTRANS—2021. Регистрация на выставку платная, но с промокодом от «За рулем» CT210025 вы получаете электронный билет бесплатно.

Список номинантов Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2021 — по этой ссылке.