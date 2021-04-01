УАЗ-Полуторка: 7 важных улучшений Профи

Малопопулярному заднеприводному грузовичку дали второй шанс: удлинили габаритную длину, заменили колеса, подвеску, рулевое управление… Но дизеля и новой кабины не будет.

ГАЗели на смех?

УАЗ Профи появился на рынке в 2017 году как потенциальный конкурент ГАЗели Бизнес. Затея с треском провалилась: на каждый проданный Профи приходилось 10 ГАЗелей. Заднеприводное детище УАЗа смогло обогнать по продажам лишь своего предшественника — Карго.

Обидно — ведь в полноприводном сегменте ульяновцы добились серьезного успеха (по их словам, на версии 4х4 приходится не меньше половины спроса).

И вот заднеприводнику дали шанс реабилитироваться — путем серьезной модернизации. Продумывая обновления, ульяновцы ориентировались на удачливого соперника.

Поставили двойные задние колеса

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Двускатная задняя ошиновка — одно из ключевых пожеланий потребителя. Серьезно загружать предыдущую «узкоколейную» версию многие просто боялись. Теперь колес стало шесть вместо четырех, их размерность уменьшилась с 225/75 R16 до 195/75 R16. Машина лучше держит нагрузку и четче управляется с грузом.

Полноприводным вариантам оставили прежнюю схему: на бездорожье легче, когда второй оси не приходится пробивать дополнительную колею.

Из-за изменившейся геометрии заднего моста на Полуторку ставят только широкую платформу на пять паллет (есть и удлиненная версия вместимостью восемь паллет). Из-за этого зеркала возможны только грузовые — на массивных металлических кронштейнах и без электрорегулировок. Узкую платформу на четыре поддона в сочетании с «цивильными» пластмассовыми зеркалами можно заказать только для Профи 4х4.

Сзади изменили расположение и характеристики рессор. Стабилизатор поперечной устойчивости входит в базовое оснащение.

Увеличили грузоподъемность

По документам полная масса осталась прежней — 3500 кг, под права категории В. В свете того, что Москва ужесточила запреты на движение более тяжелых машин, идея верная.

Но не все так просто: хоть суммарная допустимая нагрузка на переднюю ось и сократилась с 2570 до 1950 кг, зато на заднюю выросла с 2570 до 3700 кг. В результате максимальная нагрузка на колеса увеличилась с 5140 до 5550 кг.

Спереди стоит подвеска на четырех продольных рычагах, амортизаторы — внутри пружин.

Изменили подвеску, рулевое и тормоза

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Сзади улучшили характеристику рессор и геометрию их расположения. Жесткость задних рессор и воспринимаемая нагрузка выросли. Тормоза на задней оси теперь дисковые (на 4х4 остались барабанные). Спереди поставили оптимизированную подвеску на четырех продольных рычагах, амортизаторы перенесли внутрь пружин.

В рулевом управлении появился гасящий вибрации и удары демпфер от Патриота и Пикапа. Стал больше ход сжатия подвески. В теории модернизация ходовой должна была сделать машину более «понятной» и комфортной на ходу (у Патриота с Пикапом это получилось). Но на деле Профи едет все так же «размазанно», а на машине с пробегом едва за 1000 км руль уже стоит криво при движении прямо. УАЗ верен себе?

Двигатель, коробку передач, кабину, интерьер оставили прежними — рестайлинг и не планировался. Сэкономить на бензине и не тратить нервы на регистрации изменений поможет заводское ГБО под пропан-бутан.

На длиннобазной Полуторке баллон ГБО увеличивается со 100 до 150 л без доплаты.

Пересмотрели комплектации

Например, убрали мультимедийную систему с навигацией — ненужную и дорогую штуку для рабочей машины. Ключ стал самым примитивным, без дистанционного управления центральным замком (который, к счастью, сохранился). А противотуманные фары оставили только для двухрядной кабины (идет только на Профи 4х4).

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Зато на двухрядном пассажирском сиденье (на деле там вдвоем не усесться) появился подлокотник, которым удобно пользоваться и водителю. Для комфорта можно заказать и улучшенное водительское кресло от Патриота и Пикапа.

Остались кондиционер, круиз-контроль, обогревы зеркал, передних сидений и ветрового стекла. Все идет пакетом за 65 000 рублей. Отдельные опции — цвет металлик (12 500 рублей), блокировка заднего дифференциала (40 900), ГБО (45 000) и обтекатель на крыше (16 900).

Кабина стала удобнее благодаря центральному подлокотнику и водительскому сиденью от люксового Патриота.

Растянули раму

Удлиненная версия УАЗа Профи Полуторка позволяет ставить 4-метровые надстройки. Раму растянули вставками посередине и в районе заднего свеса. С штатным ГБО влезает баллон на 150 литров вместо 100 у обычного Профи. Доплаты за это не просят.

Но за саму машину относительно стандартной нужно доплатить 45 000 рублей: цены стартуют с 1 025 000 против 980 000 рублей.

С двускатными колесами УАЗ Профи Полуторка стал смотреться по-другому. Улучшилось поведение машины с грузом.

А что не так?

УАЗ Профи остался при прожорливом бензиновом моторе ЗМЗ Pro и «ватной» управляемости. Но в целом модернизация улучшила потребительские качества грузовика.