Максимальная масса этого автомобиля — 4,6 тонны. И это самая тяжелая модификация Некста. Открывайте категорию С!

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ГАЗель-первая появилась вовремя - в 1994‑м она спасла Горьковский автозавод, спасла Нижний и продолжает кормить малый бизнес по сей день. Прежняя машина часто ломалась и страдала кучей детских болезней, но была простой, шустрой и доступной. И не только благодаря невысокой цене — «грузовая» категория в водительском удостоверении не требовалась.

Но время идет, старая ГАЗель, хотя и продолжает выпускаться, уже устарела. Потому машина следующего поколения Next пришлась очень кстати.

У нас в руках не простая ГАЗель Next, а самая большая и тяжелая — с максимальной массой 4,6 тонны и, соответственно, под категорию С.

Объемные закрома

Душа любого коммерческого фургона лежит за перегородкой кабины. Больше четырех метров длины грузового отсека при почти семи метрах длины автомобиля. Погрузочная высота — менее 800 мм. Отсек вмещает почти 16 кубометров груза, а его габаритная ширина рассчитана на стандартные европоддоны. Кузов — правильной формы и не сужается кверху, как у старой ГАЗели, а потому жизненно важный объем не съедается. Да и высота — почти два метра, а не полтора, как у Бизнеса. Так что несколько кубометров пенопласта, который нам предстояло отвезти для спецтеста на полигон, просто растворились в бездонном грузовом отсеке. Хорошо, что предусмотрены транспортировочные петли — их на полу в изобилии. Мы легко закрепили груз, чтоб не телепался по «будке». Но пришлось сходить за монтажкой — «взвести» петли голыми руками здоровья не хватило.

Главная гордость — шестнадцатикубовый грузовой отсек с прямоугольными стенками. Пол и боковины — с отделкой, чтобы защитить металл от царапин.

Двери, как у любого современного фургона, распахиваются на 180 или 270 градусов.

Пол усеян множеством транспортировочных петель для закрепления груза.

И это не единственные придирки. Например, задние двери нужно захлопывать от души, иначе с первого раза они не закрываются. Внутреннее освещение — на тройку (с натяжкой!): видны только очертания предметов. Нужно либо больше ламп, либо светильники помощнее.

Посадка за рулем удобная: руль настраивается по углу наклона, диапазоны регулировок сиденья большие, зеркалá почти не оставляют слепых зон.

Вроде уже много лет прошло с появления тросового механизма переключения передач, а всё никак не привыкну к тому, что рычаг коробки уехал с пола на центральную консоль.

Передняя панель практична и соответствует духу коммерческой техники, но можно было бы добавить еще парочку отделений. Например, пропадает пространство над козырьком приборной панели.

Передняя панель проста, лаконична и, главное, практична. Можно распихать кучу всякой мелочовки. Новый механизм переключения позволил убрать длиннющий рычаг с пола и перенести его на консоль — как у всех современных машин. Но первые две передачи включаются туго.

Панель приборов бесхитростна и удобна. Управлением трип-компьютером ведают кнопки на защитном прозрачном пластике.

Под дефлектором — вот такое углубление с USB-разъемом. Вряд ли смартфон туда влезет. Отопитель прост и понятен в управлении. Кондиционер отсутствует.

По умолчанию ГАЗель 4.6 подключена к системе мониторинга GAZ Connect, позволя­ющей в онлайн-режиме следить за каждым автомобилем в отдельности и парком в целом. Система отслеживает среднюю скорость, расход топлива, местоположение и даже рабочую температуру двигателя, а также количество километров до планового ТО (кстати, межсервисный интервал неплох — 20 000 км). Приложение предлагают для платформ Android и iOS.



Недолгое удовольствие

Коробка передач та же — пятиступенчатая газовская, как на обычных Некстах и Бизнесах (с той лишь разницей, что большинство деталей, например подшипники, теперь импортные). В паре с ней трудится китайский Cummins (тоже как на «легковых» Некстах) объемом 2,8 литра и мощностью 140 л.с. Больших вибраций турбодизель в салон не транслирует, а вот шумоизоляция получше моторному отсеку не помешала бы: тракторный саундтрек быстро утомляет. Первые две передачи втыкаются с усилием, а дальше короткий рычаг щелкает легко. Вспомнилось утешение из прошлого: еще разработается.

Китайский турбодизель Cummins ISF2.8 мощностью 140 л.с. уверенно тянет почти пятитонную ГАЗель, но эффективно работает в очень узком диапазоне. Полку момента надо бы растянуть — до 1500 и после 2500 об/мин тяги почти нет.

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Рабочий диапазон у дизеля откровенно мал — примерно от 1500 до 2500 тысяч оборотов. И как только стрелка перешагивает рубеж, тут же получаешь отклик на газ. Под педалью появляется желаемый подпор, которого ожидаешь от современного LCV. Но счастье длится недолго — ближе к 3000 об/мин энтузиазм мотора гаснет. Приходится постоянно орудовать рычагом, дабы держаться в узком тяговом диапазоне.

И недоработка не в том, что при ада­птации коробки к мотору передаточные числа рассчитали неправильно, а в том, что… передач маловато. В городе или на узком загородном шоссе особых проблем нет, но на трассе остро не хватает шестой ступени. ГАЗель легко набирает заводские 130 км/ч, но уже на ста мотор работает почти на 3000 об/мин. Как результат — тяги мало, а шумовой фон от мотора переходит разумные границы. Но даже с такими недостатками расход топлива держится в рамках приличного: около 12 литров на сотню в смешанном режиме. Для крупногабаритного фургона очень неплохо. А с шестиступенчатой коробкой аппетит мог бы быть еще меньше.

Задняя подвеска усилена, добавлены дополнительные подрессорники. Тормозные механизмы — дисковые вместо барабанных. Задний мост — Spicer, тоже иной, чем у стандартной ГАЗели Next.

У самой тяжелой модификации модернизировали тормозную систему, заменив задние барабанные механизмы дисковыми. Если сравнивать с легковым Некстом, замедления стали эффективнее, а педаль — информативнее. Единственная доработка ходовой — задняя подвеска, в которой добавились дополнительные подрессорники для большей грузоподъемности. И настроена подвеска хорошо: даже негруженая машина едет довольно мягко. Никакого «козления», характерного для многих фургонов, идущих порожняком! Next уверенно глотает ямы и стыки, почти не доводя их до кабины. И управляемость не дает поводов для критики — ГАЗель понятна и послушна даже на тех дорогах, где вообще нет прямых.

Сиденье водителя удобно и неплохо спрофилировано. Главная претензия — к подголовнику, сильно отклоненному назад. При ударе сзади на его поддержку не стоит особо рассчитывать.

В боковинах подножек кабины — удобные ниши. В правую уложен набор дорожного инструмента.

Снова ко двору

Еще до теста я пообщался со знакомыми перевозчиками, хозяевами малого бизнеса и сервисменами. Выяснилось, что люди всё чаще пересаживаются с Транзитов и «классических» Спринтеров на ГАЗель Next. Хотя бизнесу сейчас тяжело, возвращаться к устаревшей и малоэффективной технике не хочется. А потому современная, недорогая в обслуживании и содержании машина пришлась очень кстати. Причем, в отличие от Газели первого поколения, новая оказалась надежнее. Слабое звено — только коробка и сцепление с невеликим запасом прочности. У любителей возить с перегрузом оно не выхаживает и 50 тысяч километров. Посмотрим, как будет чувствовать себя трансмиссия 4,6‑тонного Некста.

Тестовая Газель Next 4.6 с максимальной длиной и высотой кузова стоит чуть больше полутора миллионов. Для сравнения: самый большой 15‑кубовый Ford Transit дороже на семьсот тысяч, а аналогичный Renault Master — на миллион. И если как автомобиль Transit всё же приятнее для водителя, то Master сравним с Некстом по уровню комфорта и характеристикам. Так что новая ГАЗель заслуженно продолжает кормить частный бизнес.

ГАЗель Next 4.6

Длина / ширина / высота / база 6907 / 2068 / 2623 / 3950 мм

Размеры грузового отделения 4331 × 1860 × 1927 мм

Объем грузового отсека 15,5 м³

Снаряженная масса 2727 кг

Полная масса 4600 кг

Максимальная скорость 130 км/ч

Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2781 см³, 102,7 кВт / 139,6 л.с. при 3300 об/мин; 320 Н·м при 1400–2700 об/мин

Топливо / запас топлива ДТ / 79 л

Расход топлива: смешанный цикл 10,3 л/100 км

Трансмиссия задний привод; М5