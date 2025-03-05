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175 л.с., АКП8, «полный фарш»: в России официально продают лифтбек из Европы

Раскрыты цены и комплектация Peugeot 408X

Компания «Автомобильные технологии» с 2023 года импортирует в Россию Peugeot и Citroen китайской сборки, а также наладила выпуск кроссоверов Citroen С5 Aircross в Калуге.

В феврале предложение расширили за счет кросс-лифтбека Peugeot 408X.Модель достаточно свежая, мировая премьера состоялась летом 2022 года.

Peugeot 408X
Peugeot 408X

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Пятидверка длиной 4705 мм с колесной базой 2787 мм ввозится в единственной спецификации. Турбомотор 1.6 развивает 175 л.с. и работает с 8ступенчатым автоматом Aisin. Привод только передний.

Комплектация одна, но богатая: адаптивный «круиз», шесть подушек безопасности, светодиодная оптика, датчики света и дождя, электропривод сидений и пятой двери, панорамная крыша, обогрев передних сидений, 19дюймовые колеса, премиальная аудиосистема Focal и пара 10дюймовых дисплеев в салоне.

Выбор цветов кузова небогатый: серый, белый или изумрудный. Интерьер строго черный, но с яркой прострочкой.

Интерьер Peugeot 408X
Интерьер Peugeot 408X

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Импортер дает гарантию на 2 года или 100 тысяч км – всё как у европейских моделей в прежние времена.

Цена кусается: 4,7 млн рублей. При этом родственный Citroen C5X, который на 100 мм длиннее и богаче оснащен (в частности, есть вентиляция и массажер в передних креслах) предлагается по прайсу за 4,3 млн. А еще выгоднее взять С5 Aircross российской сборки за 4 млн рублей – но он меньше и скромнее.

  • С подробным тестом официально продающегося в России Citroen С5 Aircross можете ознакомиться тут.

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Милешкин Кирилл
Фото:Peugeot
Количество просмотров 20
05.03.2025 
Фото:Peugeot
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