Совсем другой: в Россию привезли новое поколение Peugeot 408

Цены довольно внушительные.

Российские дилеры стали продавать новое поколение Peugeot 408. Машины предназначены для китайского рынка.

В Благовещенске за машину с турбомотором 1,6, автоматом и передним приводом хотят 3 млн рублей. В списке оснащения присутствуют двухзонный климат-контроль и люк, а салон отделан материалами светлых цветов.

В Новосибирске автомобиль с 175-сильным двигателем и АКП Aisin на 8 ступеней предлагают уже за 3,5 млн рублей. Салон отделан кожей, машина оснащена виртуальной комбинацией приборов, люком и сиденьям с обогревом, электрорегулировками и памятью.

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Источник: Газета.ру

Фото: Peugeot