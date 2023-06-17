Совсем другой: в Россию привезли новое поколение Peugeot 408
Цены довольно внушительные.
Российские дилеры стали продавать новое поколение Peugeot 408. Машины предназначены для китайского рынка.
В Благовещенске за машину с турбомотором 1,6, автоматом и передним приводом хотят 3 млн рублей. В списке оснащения присутствуют двухзонный климат-контроль и люк, а салон отделан материалами светлых цветов.
В Новосибирске автомобиль с 175-сильным двигателем и АКП Aisin на 8 ступеней предлагают уже за 3,5 млн рублей. Салон отделан кожей, машина оснащена виртуальной комбинацией приборов, люком и сиденьям с обогревом, электрорегулировками и памятью.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Газета.ру
Фото: Peugeot
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0
Отзывы о Peugeot 408
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!