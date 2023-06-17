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Совсем другой: в Россию привезли новое поколение Peugeot 408

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Российские дилеры стали продавать новое поколение Peugeot 408. Машины предназначены для китайского рынка.

В Благовещенске за машину с турбомотором 1,6, автоматом и передним приводом хотят 3 млн рублей. В списке оснащения присутствуют двухзонный климат-контроль и люк, а салон отделан материалами светлых цветов.

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Источник: Газета.ру

Фото: Peugeot

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За РулемПшенин Владимир
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