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Бизнес-седан Chery Arizzo 8 уже можно заказать

Дату самих продаж объявят в ближайшие дни.

За РулемВ Россию привезли наследника классического «Жука»

Стартовал прием предзаказов на новый бизнес-седан Chery Arizzo 8. Интересно, что для этого нужно обязательно подписаться на Telegram-канал Chery Arizzo 8 Club.

Напомним, в России машина будет представлена только с 186-сильным турбомотором объемом 1,6 л, 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Комплектаций три: Prestige (от 3,4 млн руб.), Ultimate (3,5 млн) и Ultimate SE (3,55 млн).

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Дату продаж обещают обнародовать до конца июня. Детальную информацию о машине также стоит ожидать в эти дни.

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Источник: Коммерсантъ

Фото: Chery

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