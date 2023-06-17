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В Россию привезли наследника классического «Жука»

По крайней мере, внешнее сходство очевидно.

За РулемLada примерит белорусские комплектующие

У российских дилеров появились в продаже китайские электромобили Ora Ballet Cat, внешне сильно напоминающие классический VW Beetle («Жук»).

Габариты новинки 4401х1867х1633 мм, колесная база 2750 мм. Во внешней отделке используется много хрома, а диски сделаны в стиле штампованных с колпаками.

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В движение машину приводит 171-сильный электромотор. Максимальная скорость 155 км/ч, запас хода на одной зарядке 401 км.

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Источник: Газета.ру

Фото: autohome.com.cn

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За Рулем
За Рулем

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За РулемПшенин Владимир
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