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Конкурент Весты обновился

Правда, пока только на родине.

За РулемМосквичи уже в такси

Китайский производитель Geely обновил модель Emgrand. Модернизация затронула, прежде всего, технику и оснащение.

Двигатель имеет тот же объем, что и раньше (1,5 л), но мощность выросла до 127 л.с., а крутящий момент достиг 152 Нм. Кроме того, удалось на 10% снизить расход топлива. В качестве трансмиссии предусмотрены 5-ступенчатая МКПП или вариатор с имитацией восьми ступеней.

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Базовая комплектация пополнилась мультимедийной системой с 12,3-дюймовым дисплеем, а также расширена цветовая гамма.

За Рулем

В Беларуси нынешняя модель успешно конкурирует с Lada Vesta, а новинка будет предлагаться в Китае по цене от 69 900 до 88 900 юаней (809 000 – 1 029 000 рублей).

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Источник: Autohome.com.cn

Фото: Autohome.com.cn

За Рулем
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За Рулем

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За РулемПшенин Владимир
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