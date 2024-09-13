Французский лифтбек-кроссовер в России за год подешевел на 550 тыс. рублей

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Citroen C5 X 2024: стильный кроссовер в России в продаже от 4,35 млн рублей

Кроссовер Citroen C5 X теперь доступен у дилеров по цене от 4,35 млн рублей. Везут автомобили по схеме параллельного импорта из Китая. Это обновленная версия 2024 года со свежим дизайном, высоким уровнем комфорта и передовыми технологиями. Модель в комплектации Shine включает широкий набор функций безопасности и комфорта водителя и пассажиров.

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Citroen C5 X 2024
Citroen C5 X 2024

Под капотом C5 X стоит 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 175 л.с., агрегатированный автоматической коробкой передач. Привод только передний. Автомобиль оборудован подвеской Citroen Advanced Comfort с тремя режимами езды, а объем багажника составляет 545 литров.

Надежный мотор 2.0 и гидроавтомат – этот «японец» со вторички проходит еще долго

В комплектации Shine предусмотрены двухзонный климат-контроль, электрорегулировка сидений с памятью, обогрев передних сидений, мультимедийная система с 12-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержка Bluetooth, USB и беспроводная зарядка для смартфона. Также имеются передние и задние датчики парковки, камера кругового обзора и система проекции информации на ветровое стекло.

Салон отделан кожей, оснащен массажем и вентиляцией сидений, а также люком с электроприводом. Интерьер дополнен декоративными вставками под дерево.

Безопасность обеспечивают системы контроля полосы движения, мониторинга слепых зон, активного торможения и интеллектуального круиз-контроля.

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Источник: Speedme

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Алексеева Елена
Количество просмотров 348
13.09.2024
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