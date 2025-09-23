Экология
23 сентября
От 840 тысяч рублей: в продажу вышли новые отечественные автомобили
В России начались продажи электромобилей Eonyx...
23 сентября
23 сентября
В России начались продажи электромобилей Eonyx от «Автотора»

В России начался прием заявок на электромобили марки Eonyx, сборка которых организована на заводе «Автотор» в Калининграде.

В модельном ряду представлены хэтчбек M2, стоимость которого начинается от 840 тысяч рублей, а также компактные грузовые варианты Profi и Cargo, цена которых составляет 890 тысяч и 990 тысяч рублей соответственно. В пресс-службе компании уточнили, что на первом этапе автомобили можно будет приобрести через дилеров в Москве, Калининграде, Краснодаре и Новороссийске.

Модели Eonyx относятся к категории L7 (квадрициклы) и предназначены для личного пользования, а также применения в городских службах, службах доставки и на территориях складов, курортов и промышленных объектов.

Двухместный хэтчбек M2 оснащен тяговой батареей емкостью 150 А·ч (72 В), что обеспечивает запас хода до 100 км. Длина автомобиля составляет 2860 мм, колесная база – 1800 мм. Передняя подвеска независимая (Макферсон), задняя – неразрезной мост. Дорожный просвет равен 170 мм. В стандартном оборудовании имеются галогеновые фары, кондиционер, отопитель, 6,2-дюймовая цифровая приборная панель и 9-дюймовый экран мультимедийной системы с возможностью подключения смартфона.

Пикап Eonyx Pickup предназначен для перевозки европалет и может вмещать до 265 кг груза. Запас хода составляет также до 100 км. Внутри установлен центральный 10-дюймовый экран с поддержкой подключения смартфонов. Кузов выполнен из текстурированного пластика, а грузовой отсек защищен специальным покрытием.

Модель Eonyx Cargo ориентирована на городскую логистику и службы доставки, объем ее грузового пространства достигает 1350 литров. В ней предусмотрены камера заднего вида с подсветкой, датчики парковки и полностью светодиодная оптика.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.

Источник:  «Известия»
Ушакова Ирина
23.09.2025 
