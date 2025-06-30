Как едет и как везет бизнес-вэн за 8,5 млн рублей — проверили!
Марка Hongqi на протяжении долгих десятилетий делает машины для партийного руководства Китая. В России она официально работает два года. Седаны Н5, судя по столичному потоку, успешно замещают в корпоративных парках и такси стареющие Мерседесы Е‑класса. А новый HQ9 – представитель популярного в Китае класса бизнес-вэнов, заточенных под VIP-трансферы и выступающих аналогами седанов представительского класса.
На HQ9 я пересел с кроссовера Hongqi HS5, который внешне на премиум тянет, а по ездовым настройкам – не очень. Но на минивэне те же мотор и коробка (2.0 турбо на 245 сил и 8‑ступенчатый автомат) подружены гораздо лучше: отклики на газ живее, и огромная машина массой за 2,3 т легко держится в потоке.
Независимая подвеска всех колес настроена на оптимальный баланс между жесткостью и комфортом. Крены в таком высоком автомобиле воспринимаешь как должное. Обратная связь на руле не поражает четкостью, однако позволяет уверенно задавать траекторию в быстрых поворотах.
Колеса размерностью 225/55 R18 визуально малы, зато сравнительно недороги, а в отсутствие запаски несколько успокаивает «жирный» профиль.
Тестовая машина обута в шипованные шины, гул которых достаточно эффективно отсекается. Тот же HS5 в этом плане хуже. Если раскошелитесь на топовую версию, «девятка» будет еще комфортнее – потому что у нее система активного шумоподавления.
Посадка для городской езды шикарная: и сиденье удобное, и сидишь на высоте водителя рамного внедорожника.
После запуска двигателя слегка раздражает медленная загрузка центрального дисплея: приходится ждать изображение с камер кругового обзора. Протоколов синхронизации со смартфоном в медиасистеме не оказалось, что для сегодняшнего дня редкость.
Если никто из пассажиров не будет наглеть, то одинаковый простор будет и на среднем, и на заднем ряду. Рельсы у них общие, так что варьировать пространство можно в широких пределах.
На галерке лучше обустраиваться вдвоем – третий тут лишний. Диван можно сдвинуть в упор к стеклу пятой двери, но тогда в багажник войдет только пара-тройка пластиковых пакетов.
Пассажирам второго ряда базовая комплектация вряд ли понравится – лучше доплатить за максимальную, где будет и масса электрорегулировок, и массажеры. Это странно, потому что размять спину пневмокамерами может даже самый дешевый GAC M8 за 5,5 млн рублей. Электроприводы сдвижных дверей ставятся по умолчанию, руки пачкать не придется.
Конкуренты
В пресс-парке HQ9 представлен в самой бедной комплектации, которую, судя по прайс-листу, продавать у нас не будут. Две версии стоят 8,5–9 млн рублей. Это очень дорого! Старшая богаче на акустическое лобовое стекло, обогрев руля, видеозеркало заднего вида и систему активного шумоподавления.
Самый доступный одноклассник в России – GAC M8 (231 л. с.), который стоит 5,5–6,5 млн рублей без учета скидок. По габаритам, мощности, оснащению и ездовым качествам он не хуже Hongqi.
Более того, Hongqi при нынешних ценах вторгается на территорию вэна Voyah Dream (7,55–8 млн рублей). Который длиннее, мощнее (394–435 л. с.), с полным приводом и заведомо более дорогой электрической или подзаряжаемой гибридной силовой установкой.
Hongqi HQ9
- Длина / ширина / высота / база 5222 / 2005 / 1935 / 3200 мм
- Снаряженная / полная масса 2465 кг
- Двигатель бензиновый Р4, 16 клапанов, 1989 см³; 180 кВт / 245 л. с. при 5500 об/мин; 380 Н·м при 1800–4000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 9,5 с
- Максимальная скорость 200 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑95 / 69 л
- Расход топлива, смешанный цикл 8,8 л / 100 км
- Трансмиссия передний привод; А8
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте