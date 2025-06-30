Как едет и как везет бизнес-вэн за 8,5 млн рублей — проверили!

Опубликован детальный обзор большого премиального минивэна Hongqi HQ9

Марка Hongqi на протяжении долгих десятилетий делает машины для партийного руководства Китая. В России она официально работает два года. Седаны Н5, судя по столичному потоку, успешно замещают в корпоративных парках и такси стареющие Мерседесы Е‑класса. А новый HQ9 – представитель популярного в Китае класса бизнес-вэнов, заточенных под VIP-трансферы и выступающих аналогами седанов представительского класса.

На HQ9 я пересел с кроссовера Hongqi HS5, который внешне на премиум тянет, а по ездовым настройкам – не очень. Но на минивэне те же мотор и коробка (2.0 турбо на 245 сил и 8‑ступенчатый автомат) подружены гораздо лучше: отклики на газ живее, и огромная машина массой за 2,3 т легко держится в потоке.

Независимая подвеска всех колес настроена на оптимальный баланс между жесткостью и комфортом. Крены в таком высоком автомобиле воспринимаешь как должное. Обратная связь на руле не поражает четкостью, однако позволяет уверенно задавать траекторию в быстрых поворотах.

Колеса размерностью 225/55 R18 визуально малы, зато сравнительно недороги, а в отсутствие запаски несколько успокаивает «жирный» профиль.

Hongqi HQ9. Цена в России от 8 490 000 ₽. У всех Hongqi единое фирменное лицо – редкость среди китайских марок. Красная вставка символизирует красное знамя: так переводится с китайского название бренда. Оцинкованы все наружные панели, включая крышу.

Тестовая машина обута в шипованные шины, гул которых достаточно эффективно отсекается. Тот же HS5 в этом плане хуже. Если раскошелитесь на топовую версию, «девятка» будет еще комфортнее – потому что у нее система активного шумоподавления.

Посадка для городской езды шикарная: и сиденье удобное, и сидишь на высоте водителя рамного внедорожника.

Через микроскопический проем капота затруднительно контролировать и подливать масло. Аккумулятор убран в багажник. Бачок омывателя поднят в моторный отсек и будет зимой греться от мотора: полезно.

После запуска двигателя слегка раздражает медленная загрузка центрального дисплея: приходится ждать изображение с камер кругового обзора. Протоколов синхронизации со смартфоном в медиасистеме не оказалось, что для сегодняшнего дня редкость.

Стиль комбинации приборов не меняется. А очень хочется: спидометр задвинут в угол, весь центр отдан под малополезные данные. Сенсорные панели на руле неудобны. Примитивно оформленная, пустая и подтормаживающая медиасистема не тянет на премиум. А вот за аналоговое управление микроклиматом и идеальное ложе для смартфона – спасибо.

Если никто из пассажиров не будет наглеть, то одинаковый простор будет и на среднем, и на заднем ряду. Рельсы у них общие, так что варьировать пространство можно в широких пределах.

Передние сиденья удобные, с обогревом и вентиляцией. На годовалой машине видны замятины и трещины на коже левого валика – долго ли проживет?

Сиденья второго ряда роскошны видом и размерами. Однако в базовой комплектации они без массажеров и с ручной продольной регулировкой. Салон изобилует вставками под дерево.

На галерке лучше обустраиваться вдвоем – третий тут лишний. Диван можно сдвинуть в упор к стеклу пятой двери, но тогда в багажник войдет только пара-тройка пластиковых пакетов.

На третьем ряду неплохо вдвоем, хотя формально диван трехместный. Здесь на электричестве и продольная настройка, и регулировка спинки. Обогрева нет.

Пассажирам второго ряда базовая комплектация вряд ли понравится – лучше доплатить за максимальную, где будет и масса электрорегулировок, и массажеры. Это странно, потому что размять спину пневмокамерами может даже самый дешевый GAC M8 за 5,5 млн рублей. Электроприводы сдвижных дверей ставятся по умолчанию, руки пачкать не придется.

В конфигурации максимального удобства пассажиров багажник исчезает. Спинки горизонтально не складываются. Увеличить место для вещей можно только сдвиганием кресел второго и третьего рядов вперед. Запаска не предусмотрена.

Конкуренты

В пресс-парке HQ9 представлен в самой бедной комплектации, которую, судя по прайс-листу, продавать у нас не будут. Две версии стоят 8,5–9 млн рублей. Это очень дорого! Старшая богаче на акустическое лобовое стекло, обогрев руля, видеозеркало заднего вида и систему активного шумоподавления.

Самый доступный одноклассник в России – GAC M8 (231 л. с.), который стоит 5,5–6,5 млн рублей без учета скидок. По габаритам, мощности, оснащению и ездовым качествам он не хуже Hongqi.

Более того, Hongqi при нынешних ценах вторгается на территорию вэна Voyah Dream (7,55–8 млн руб­лей). Который длиннее, мощнее (394–435 л. с.), с полным приводом и заведомо более дорогой электрической или подзаряжаемой гибридной силовой установкой.

GAC M8 Voyah Dream

Если спереди HQ9 выглядит гармоничнее конкурентов, то сзади оформление массивной стойки кузова дополнено вряд ли уместным на машине такого класса спойлером на пятой двери.

Тихий, комфортный, оцинкованный Небогатая «база», нет запасного колеса

Hongqi HQ9

Длина / ширина / высота / база 5222 / 2005 / 1935 / 3200 мм

5222 / 2005 / 1935 / 3200 мм Снаряженная / полная масса 2465 кг

2465 кг Двигатель бензиновый Р4, 16 клапанов, 1989 см³; 180 кВт / 245 л. с. при 5500 об/мин; 380 Н·м при 1800–4000 об/мин

бензиновый Р4, 16 клапанов, 1989 см³; 180 кВт / 245 л. с. при 5500 об/мин; 380 Н·м при 1800–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,5 с

9,5 с Максимальная скорость 200 км/ч

200 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 69 л

АИ‑95 / 69 л Расход топлива, смешанный цикл 8,8 л / 100 км

8,8 л / 100 км Трансмиссия передний привод; А8