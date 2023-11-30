Автолюбители оценят кресла HQ9 в стиле бизнес-класса авиалайнеров с функцией массажа

Флагманский Hongqi HQ9 от 7,9 млн рублей вышел на рынок РФ в трех комплектациях

Продажи роскошного минивэна бизнес-класса Hongqi HQ9 стартовали на российском рынке. Флагманский семиместный автомобиль ориентирован не только на корпоративных клиентов и бизнесменов, но и на многодетные семьи. Новинка предлагается покупателям в трех комплектациях, цена стартует от 7,89 млн рублей.

Цена базовой версии Hongqi HQ9 Comfort – от 7,890 млн рублей, стоимость «средней» комплектации Deluxe оценили от 8,49 млн рублей. Топовая версия Executive обойдется покупателям от 8,99 млн рублей.

Hongqi HQ9

Hongqi HQ9 Hongqi HQ9

Габариты минивэна: 5222х2005х1935 мм, колесная база — 3200 мм. Дизайн пассажирских кресел выполнен в стиле сидений бизнес-класса авиалайнеров: у них электрорегулировка в 16 направлениях, четыре настройки поясничной поддержки и функция массажа с пятью режимами работы и тремя уровнями интенсивности.

В списке опций минивэна заявлен трехзонный климат-контроль с системой активной очистки воздуха и ионизатором, панорамный люк в крыше, премиальная акустика Hi-Fi Dynaudio Danner с 12 динамиками и сабвуфером, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Силовая установка работает по схеме «мягкого гибрида», у автомобиля бензиновая турбо-«четверка» мощностью 245 л и объемом 2,0 л с непосредственным впрыском и двухпоточным турбокомпрессором, а также 48-вольтовый стартер-генератор. Эта система разгоняет HQ9 до 100 км/ч за 9,5 секунды, у водителя в доступе четыре режима ездовой электроники, которые он может переключать в зависимости от дорожной обстановки и личных предпочтений.

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Источник: avtonovostidnya.ru